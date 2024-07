PM: Neuer Trailer für Metaphor: ReFantazio beim Panel zur Anime Expo 2024 (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Neuer Trailer für Metaphor: ReFantazio beim Panel zur Anime Expo 2024

5. Juli 2024 – Heute veröffentlichte ATLUS einen neuen Trailer für sein demnächst erscheinendes RPG Metaphor: ReFantazio. Die Teilnehmer des heutigen Panels zur Anime Expo 2024, „ATLUS Presents: The World of Metaphor: ReFantazio featuring Katsura Hashino & Shigenori Soejima“, waren die Ersten, die den Trailer zu Gesicht bekamen. Der Trailer, bei dem die Story im Mittelpunkt steht, bietet einen ersten Blick auf die turbulenten Ereignisse, die den Anstoß für die Reise des Spielers in Metaphor: ReFantazio gaben.

Den „Metaphor: ReFantazio – Story Trailer“ gibt es hier .

Beim heutigen Panel der Anime Expo wurden spannende neue Spieldetails bekannt. In der vollbesetzten Halle verrieten der Produzent von Metaphor: ReFantazio, Katsura Hashino, und der Charakterdesigner Shigenori Soejima den Zuschauern weitere Details zum Schauplatz, zu den Charakteren, zu den Monstern und mehr im Spiel. Am 6. Juli um 5 Uhr MESZ wird ATLUS dann Details vom Panel in einem Story-Livestream über eine besondere „ATLUS Exclusive“-Präsentation auf dem YouTube-Kanal ATLUS West und auf Steam teilen. Zu einem späteren Termin wird zudem eine Aufnahme des eigentlichen AX-Panels auf dem YouTube-Kanal ATLUS West online gestellt.

Metaphor: ReFantazio erscheint am 11. Oktober 2024 auf Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam. Physische und digitale Vorbestellungen sind ab sofort möglich.