PM: Fortnite: Die neue Reload-Insel mit ikonischen Orten vorgestellt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit Reload hat Epic Games eine komplett neue Insel eingeführt! Weil in diesem Modus nur 40 Spieler Platz finden, ist diese Map deutlich kleiner als die Standard-Karte. Aus diesem Grund geht es wesentlich actionreicher zur Sache, weshalb ihr euch auf kurzweilige Runden einstellen könnt.

Werdet Teil des Squads und spielt mitHeyStanund AbsolutUnlustig vonPlayStationDEam Sonntag, den 16. Juli den neuen Modus Fortnite Reload. Wir streamen ab 18:00 Uhr vier Stunden lang und ihr könnt euch jetzt bewerben. Insgesamt werden 8 Gewinner gezogen, die jeweils mit einem anderen Teilnehmer für eine Stunde ein Squad mit HeyStan und AbsolutUnlustig bilden. Habt ihr Lust? Gebt einfach eure Daten unten an und bestätigt die Teilnahmebedingungen und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Weitere Details werden mit den gezogenen Teilnehmern auf Discord besprochen.

Besonders die OGs unter euch werden ihren Spaß haben: Altbekannte Orte wie Tilted Towers, Retail Row und Pleasant Park sind vertreten. Zusätzlich gibt es ein paar andere interessante Landeplätze, an denen reichlich hochwertiger Loot zu finden ist.

Seit vielen Jahren ist Tilted Towers einer der beliebtesten Orte in der Community. Daher ist dieser historische Landeplatz zum wiederholten Male auf einer neuen Map zu finden. Und nicht ohne Grund ist die kleine Stadt mit den hohen Gebäuden genau im Zentrum der Karte platziert. Hier geht nämlich nach der Landung richtig die Post ab. Möchtet ihr sofort Action, solltet ihr an dieser Location starten.

Ihr möchtet es nicht direkt nach der Landung riskieren, über den Haufen geschossen zu werden? Dann solltet ihr lieber am Rand der Karte landen. Insgesamt neun Orte habt ihr zur Auswahl, von denen manche mehr und manche weniger Loot versprechen.

Da hätten wir Dusty Docks, wo sich ausreichend Truhen für euer ganzes Team befinden. Dennoch ist hier weniger los als in Tilted Towers und Pleasant Park, weshalb es sich um einen der empfehlenswertesten Startorte handelt.

Ein weiterer Vorteil sind die vielen Deckungsmöglichkeiten! Die Chance zu überleben ist deshalb recht hoch, wenn ihr euch geschickt anstellt. Verschwindet beim Looten schnell hinter einem Container oder Ähnlichem, wenn ihr einem Feind begegnet.

Willkommen im Pleasant Park. Zwar liegt dieser Platz am Rand, doch für gewöhnlich ist hier eine Menge los. Das liegt natürlich an den vielen Truhen, die sich in den verschiedenen Häusern befinden. Auch auf der zentral gelegenen Grünfläche findet ihr einige. Alle davon sind aber hart umkämpft, weshalb ihr euch frühen Konfrontationen stellen müsst.

Ein weiteres hartes Pflaster ist Retail Row. Im Normalfall landen hier viele Spieler, doch wegen des großartigen Layouts habt ihr eure Umgebung gut im Blick. Viele Häuser gibt es hier, in denen ihr ausreichend Waffen und Ausrüstungsteile findet. Anschließend könnt ihr aufs Dach steigen und euch eine Übersicht verschaffen. Der naheliegende Hügel bietet sich ebenfalls dafür an, eine höhergelegene Position zu erlangen.

Weniger Trubel verspricht euch die Waldlandschaft Lone Lodge. Zwischen den vielen großen Bäumen findet ihr nur wenige Gebäude, die ihr zum Looten nutzen könnt. Dennoch lohnt sich dieser Ort, wenn ihr einen gemütlichen Start bevorzugt, da meist nur wenige Spieler hier landen. Einen tollen Rundumblick bietet euch übrigens der Aussichtsturm.

Der mit Abstand kleinste Ort ist Lil’ Loot Lake – wie es der Name schon andeutet. Es handelt sich lediglich um eine kleine Insel, auf der ein großes Haus steht. Unterhalb des Gebäudes am Rande der Insel findet ihr zudem einen Höhleneingang, den einige Spieler nicht auf dem Schirm haben. Vergreift euch hier gerne an den herumstehenden Truhen. Drum herum befindet sich ansonsten ein großer See.

Eine luxuriöse Gegend erwartet euch mit Snobby Shoals. Hier findet ihr ein paar hochwertig eingerichtete Wohnhäuser, genau wie einen Swimming Pool und hübsche Vegetation. Viel Konkurrenz ist nicht zu befürchten.

Wer schon lange Fortnite spielt, kennt Sandy Sheets wahrscheinlich unter dem Namen Motel. Ein bisschen hat sich was getan, wie ihr schnell erkennen werdet.

Als Letztes haben wir Lazy Laps. Sportbegeisterte dürften sich hier absolut wohlfühlen. In der großen Halle ist ein Schwimmbecken, draußen befindet sich ein Basketballplatz. Allerdings seid ihr nicht zum Sport treiben da, sondern um euren Gegnern Kugeln um die Ohren zu schießen – eine gute Alternative, um mächtig ins Schwitzen zu kommen.

Ihr seht also: Die neue Karte hat abwechslungsreiche Landeplätze zu bieten, an denen ihr euch rasanten Kämpfen stellen müsst. Steigt jetzt in den Battle Bus und holt euch im Reload-Modus den epischen Sieg!