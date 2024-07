Escape From Tarkov führt Anreiz ein, um Cheater zu melden

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Multiplayer-Shooter Escape From Tarkov umgeht die üblichen Spiele-Stores und ist nur über die Plattform des Studios Battlestate Games zu bekommen. Dazu richtet er sich an eine Hardcore-Nische, da beim Tod die Ausrüstung eines Charakters verloren geht und regelmäßig die Charaktere auf den Servern zurückgesetzt werden. Dennoch erfreut sich der Shooter großer Beliebtheit in seiner Nische.

Nun fällt Battlestate Games mit einem ungewöhnlichen Anti-Cheat-Ansatz auf. Wie GamesRadar in den jüngsten Patch-Notes entdeckt hat: Es wird gewissermaßen ein Kopfgeld auf Cheater versprochen. Melden Spieler Verstöße gegen die Spielregeln und der Verdächtige wird tatsächlich gebannt, gibt es als Belohnung für den Tipp Ingame-Währung, was auch durch eine Ingame-Nachricht bestätigt wird. Wie hoch die Belohnung für das erfolgreiche identifizieren von Cheatern ausfällt, lassen die Patchnotes aber offen.

Es handele sich aber nicht um den ersten Einfall dieser Art. Games Radar nennt als weiteres Beispiel League of Legends. Dort habe es eine Zeit lang eine Belohnung für die Benutzung des Tribunal-Systems gegeben, in dem Nutzer ihr Urteil abgaben, ob gemeldete Spieler in ihren Augen gegen die Community-Richtlinien verstoßen haben oder nicht.