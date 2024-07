Nintendo zeigt keine Begeisterung für die Nutzung generativer KI

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sogenannte generative KI, mit der sich bereits Texte (Chat-GPT), Fotos, Illustrationen sowie Reden oder Gesang mit imitierten echten Stimmen erstellen lässt, sind ein Trend im Tech-Sektor. Auch im Gaming-Bereich wird daher oft über das Potential dieser Werkzeuge im Entwicklungsprozess gesprochen oder es gibt erste Test-Ballons für Features, die dadurch möglich werden – zum Beispiel NPCs, die dynamisch darauf reagieren sollen, was die Spieler in ein Mikro sprechen.

Bei einer Fragerunde mit Investoren wurde Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa nun gefragt, wie die Strategie seitens Nintendo in Bezug auf generative KI aussieht. Der Fragesteller stellte dies in den Kontext, dass generative KI auch vermehrt in Smartphones Einzug halte und zu erwarten sei, dass die Präsenz der Technologie im Alltag zunehmen werde. Furukawa gab eine abwägende Antwort:

Generative KI ist ein heißes Thema der letzten Jahre. Obwohl es nun auch Einsatzmöglichkeiten in kreativen Dingen bietet, sind wir uns auch bewusst, dass es Probleme im Bereich des Urheberrechts gibt. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung darin, optimale Spielerfahrungen für unsere Kunden zu erschaffen. Auch wenn wir flexibel auf technologische Entwicklungen reagieren, wir werden hoffentlich weiter etwas von Wert bieten, das uns einzigartig macht und nicht nur durch Technologie erreicht werden kann.

Die angedeuteten Probleme mit dem Copyright schlagen sich etwa in einer laufenden Klage der New York Times und sieben weiterer US-Zeitungen gegen Chat-GPT-Entwickler Open AI und Microsoft nieder. Die KI-Modelle müssen mit immer wachsenden Mengen an Datensätzen "trainiert" werden, damit sie stetig bessere Ergebnisse produzieren können. Mithin werden dafür öffentlich zugängliche Daten aus dem Internet genutzt. Das Argument der Firmen hinter den Programmen wie Chat-GPT ist, dass die Datensätze selbst nicht in dem System abgespeichert würden und daher nicht etwaige Urheberrechte verletzen. Die klagenden Zeitungen wollen nachweisen können, dass Anfragen an Chat GPT und Microsoft Copolit dazu führen können, dass wörtliche Absätze aus ihren Texten ausgegeben werden und damit eben doch die Rechte der Urheber verletzt werden.