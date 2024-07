Xbox: Xbox Game-Pass Highlights im Juli

PC Switch Linux MacOS

Während das Taktik-RPG Wartales (im Test) (Xbox One, Cloud, PC und Xbox Series X|S) seinen Weg in den Xbox Game Pass schon gefunden hat, geht es ab heute mit weiteren Titeln weiter:

3. Juli - Journey to the Savage Planet (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) 3. Juli - Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) 9. Juli - Cricket 24 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) 9. Juli - The Case of the Golden Idol (im Check) (Cloud, Konsole und PC)

(im Check) (Cloud, Konsole und PC) 11. Juli - Neon White (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) 11. Juli - Tchia (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) 16. Juli - Magical Delicacy (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) 16. Juli - Flock (Cloud, Konsole und PC)

Für den Überraschungshit Palworld ist das Sakurajima Update erschienen, das euch eine neue Insel und Pals liefert. Außerdem gibt es einen neuen Raid, neue Level-Obergrenzen und härtere Bosse.

An Vorteilen gibt es für EA Sports FC 24 das Supercharge Pack mit elf seltenen Gold Profis und einem Team of the Season-Leihprofi-Pick, für Warframe (Cloud, Konsole und PC) das Wake Up Tenno Bundle mit diversen Extras und einem Credit-Booster sowie dem Excalibur-Immortal-Skin und für The Elder Scrolls Online das 10-Year Anniversary Pack #2 mit einer "Skill Respecification Scroll" und drei "Gold Coast Experience Scrolls".

Folgende Spiele werden bald den Game Pass verlassen: