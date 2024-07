PM: Crunchyroll Sommer 2024 Anime-Saison (Teil 2) (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crunchyroll Sommer 2024 Anime-Saison (Teil 2)

– Über 40 neue, wiederkehrende und fortlaufende Serien veröffentlichen jede Woche per Streaming neue Episoden, darunter The Elusive Samurai, Dahlia in Bloom: Crafting a Fresh Start with Magical Tools, Sakuna: Of Rice and Ruin und mehr. –

Nach einer ersten Welle von Ankündigungen, finden Sie hier zusätzliche Titel, die diesen Sommer wöchentlich auf Crunchyroll im Simulcast gezeigt werden!

Die unten aufgeführten Daten beziehen sich nur auf die neuen untertitelten Simulcast-Premieren.

Starttermine für die synchronisierten Versionen werden über Crunchyroll News bekannt gegeben, sobald sie festgelegt sind.

BEREITS VERFÜGBAR

My Wife Has No Emotion (Tezuka Productions)

Takuma ist single und verbringt sein Leben mit harter Arbeit. Zu müde, um sich auch noch um den Haushalt zu kümmern, kauft er sich von seinem hart verdienten Geld einen Roboter, der für ihn kochen und saubermachen soll. Mina entpuppt sich als eine so große Hilfe, sodass Takuma scherzhaft meint, sie könne seine Frau werden … doch Mina nimmt seinen Witz ernst. Ihre Beziehung zueinander verändert sich langsam und Takuma beginnt, echte Gefühle für seinen Haushaltsroboter zu entwickeln. Aber können eine Maschine und ein Mensch wirklich eine Liebesbeziehung auf Augenhöhe eingehen?

4. JULI

Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells (Seven Arcs)

Ein Magier mit schwachen Kräften wird zeigen, dass selbst die kleinsten Zauber mächtig sein können!

5. JULI

CARDFIGHT!! VANGUARD Divinez Season (Kinema citrus, Gift-o’-Animation, and STUDIO JEMI)

Akina Myodo kehrt für noch mehr ultimative Kartenschlachten in der neusten Staffel von Cardfight Vanguard Divinez zurück!

6. JULI

A Nobody’s Way Up to an Exploration Hero (GEKKOU)

Kaito Takagi ist ein gewöhnlicher Oberschüler, der sich sein Taschengeld mit dem Erkunden von Dungeons, die überall in Japan plötzlich aufgetaucht sind, aufbessert. Leider lassen seine Statuswerte zu wünschen übrig, sodass er sich nur Schleimen entgegenstellen kann. Eines Tages wendet sich jedoch das Blatt, als er einem goldenen Schleim gegenübertritt und ihm als Siegesbelohnung ein Item in die Hände fällt, mit dem er mythische Wesen beschwören kann. Damit verändert sich sein Entdeckerleben von Grund auf und der Weg des Helden scheint geebnet …

Dahlia in Bloom: Crafting a Fresh Start with Magical Tools (Typhoon Graphics and Imagica Infos)

Nach einem arbeitsreichen Leben in Japan, wird Dahlia als magische Expertin in einer neuen Welt wiedergeboren, aber ihr zweites Leben nimmt eine unerwartete Wendung … Verlobt, verraten und verwaist – und das alles noch vor den Flitterwochen? Ein Plotttwist wie er im Buche steht! Doch lässt sie sich davon nicht entmutigen, steckt ihren Herzschmerz in ihr brillantes Handwerk und erklärt kurzerhand ihre Unabhängigkeit. Kann Dahlia als Zauberin ihres eigenen Schicksals die wahre Magie der Selbstentdeckung meistern?

Sakuna: Of Rice and Ruin (P.A.Works)

Basierend auf dem gleichnamigen Videospiel wird eine Erntegöttin lernen, zu ihren Wurzeln zurückzukehren!

The Elusive Samurai (CloverWorks)

Im Jahr 1333 bricht die Regierung des Kamakura-Shogunats zusammen, da ein einst vertrauenswürdiger Vasall, Ashikaga Takauji, das Shogunat verrät und eine Rebellion anzettelt. Hojo Tokiyuki, der rechtmäßige Erbe, flieht mithilfe einer Handvoll loyaler Gefolgsleute, die das Massaker ebenfalls überlebt haben. Darunter befindet sich der kauzige Shinto-Priester Suwa Yorisige, der voraussagt, dass Tokiyuki eines Tages Japans Herrscher sein wird. Ums Überleben kämpfend, setzt Tokiyuki seinen Plan in Bewegung, um sein Geburtsrecht zurückzuerlangen. Doch zuerst hat die Flucht aus dem feindlichen Gebiet Priorität …

7. JULI

FAIRY TAIL: 100 Years Quest (J.C.STAFF)

Fairy Tail ist die stärkste Gilde im Königreich Fiore und beherbergt eine Ansammlung von einzigartigen Magiern. Nachdem Natsus Team die lebensbedrohlichen Kämpfe gegen den Schwarzen Zauberer Zeref und den Schwarzen Drachen Acnologia überstanden haben, erhalten sie eine spezielle Erlaubnis, sich der legendären „100 Years Quest“ zu stellen – eine Mission, die noch schwieriger ist als S-Klasse-Quests. Ihr Ziel ist die erste Zauberergilde der Geschichte: Magia Dragon, die sich auf dem weit nördlich gelegenen Kontinent Guiltina befindet. Doch in den hundert Jahren seit der Gründung von Magia Dragon hat niemand diese besonders brutale Quest erfolgreich abgeschlossen. Bei ihrem ersten Besuch in Guiltina trifft Natsus Team auf mysteriöse neue Städte, rätselhafte Götter und bedrohliche neue Feinde …

My Deer Friend Nokotan(WIT Studio)

Niemand weiß, dass Torako eigentlich ein Tunichtgut ist. Alle ihre Klassenkameraden halten sie für eine perfekte Schülerin ohne Makel. Jedoch ändert sich alles mit der Austauschschülerin Nokotan, die nicht nur mit ihrem Geweih auffällt. Mit ihrer Reh-Nase erschnüffelt sie Torakos Vergangenheit und sorgt für jede Menge Chaos im Leben der „perfekten“ Schülerin. Während Torako langsam ein Band zu dieser Chaotin knüpft, stellt sie sich immer wieder die Frage, was Nokotan eigentlich ist … ein Reh, ein Mädchen oder doch etwas dazwischen …?

9. JULI

The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies (BONES)

Für diese beiden Erzfeinde mit total verschiedenen Hintergründen ist es Liebe auf den ersten Blick.

14. JULI

Theatre of Darkness: Yamishibai 13 (ILCA)

Yamishibai, das Theater der Dunkelheit, ist stilistisch an das alte japanische Kamishibai angelehnt, einem Straßentheater, bei dem eine kurze Erzählung zu wechselnden Bildern in einem Schaukasten gezeigt wurde. Die Geschichten bei Yamishibai sind kleine Schauergeschichten, die auf japanischen Urban Legends basieren.

7. AUGUST

True Beauty (Studio N)

Um ihrer Vergangenheit als Mobbing-Opfer zu entfliehen, verbirgt Jugyeong ihr Gesicht fortan unter einer Maskerade makellosem Make-ups und tritt der Saebom-Oberschule bei. Die Schule ist für ihre Tradition bekannt, für die Göttin der wahren Schönheit abzustimmen. Sie wird zur Kandidatin, zieht Aufmerksamkeit auf sich und wird von der ehemaligen Göttin Sujin auf die Probe gestellt. Entschlossen, nicht wieder zum Opfer zu werden, stellt sich Jugyeong Sujin und beteiligt sich an einem erbitterten Voting-Kampf, während sie ihr ungeschminktes Gesicht unter Massen von Make-up versteckt. Unerwartete Begegnungen mit Suho Lee und SeoJun Han fügen ihrer Geschichte Wendungen hinzu und entfalten eine Erzählung von Schönheit, Intrigen und Selbstentdeckung. Wird es Jugyeong gelingen, dem Druck der von Schönheit besessenen Welt standzuhalten oder wird sie darunter zerbrechen?

Die Synchronisationen umfassen: Englisch, lateinamerikanisches Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Französisch, Hindi, Tamil und Telugu.

