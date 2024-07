Lost Records: Neues Spiel von Don't Nod wegen Life is Strange verschoben

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei Don't Nod arbeitet das Team, das für die ersten beiden Teile der Reihe Life is Strange verantwortlich war, momentan an Lost Records - Bloom & Rage. Die Trailer zum narrativen Adventure lassen dabei erahnen, dass Lost Records in eine ähnliche Kerbe schlagen wird. Der Release des Spiels wurde nun von Don't Nod vom Ende dieses Jahres auf Anfang 2025 verschoben. Der Grund: Life is Strange.

Genauer gesagt das kürzlich angekündigte Life is Strange - Double Exposure von Deck Nine und Square Enix. Das besondere an der Fortsetzung, die am 29. Oktober 2024 erscheint: Es wird das erste neue Spiel in der Reihe, dass die Geschichte von Max Caulfield, der Protagonistin des Erstlings weiterspinnt.

Studiochef Oskar Guilbert kommentierte dies wie folgt:

Wir wissen, dass viele unserer Fans das Spiel erwarten, genauso wie sie es beim jüngst angekündigten nächsten Teil von Life is Strange tun. Also lasst uns beiden Titeln den Raum geben, den sie brauchen, damit sie von der großen Community, die wir aufgebaut haben, genossen werden können. Wir sind fest überzeugt, dass sich das Warten auf Bloom & Rage lohnen wird.

Lost Records - Bloom & Rage wird eine Geschichte auf zwei Zeitebenen erzählen. Zum einen spielt ihr 1995 den letzten Sommer der Protagonistin Swann in ihrer Heimatstadt, den sie eifrig mit ihrer Videokamera festhält. Doch am Ende des Sommers passiert etwas, infolge dessen Swann und ihre drei besten Freundinnen Nora, Kat und Autumn schwören, sich nie wiederzusehen. Zum anderen holt sie das alte Geheimnis im Jahr 2022 ein und so führen ihre Wege doch wieder zusammen. Eure Entscheidungen sollen dabei auch beeinflussen, was genau 1995 zum Bruch der Freundinnen führt.