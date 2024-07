PM: The Crew™ Motorfest Season 4 ab morgen erhältlich – Free Weekend startet in Kürze (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 2. Juli 2024 – Ubisoft kündigte heute an, dass die Season 4 von The Crew™ Motorfest ab morgen, dem 3. Juli, weltweit als kostenloses Update verfügbar sein wird. Mit der "Donk vs. Lowrider"-Playlist betreten die Spielerinnen und Spieler ein neues Reich der automatischen Anpassung, zusammen mit neuen Inhalten und Events. Um dieses letzte Year-1-Update zu feiern, wird es ein Free Weekend geben, das vom 4. bis 8. Juli auf PlayStation (PS5, PS4) und PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store) und vom 11. bis 15. Juli auf Xbox (One und Series) stattfindet. Mit diesem Free Weekend können Spieler:innen, die bereits ihre fünf Stunden kostenlose Probezeit verbraucht oder an anderen kostenlosen Phasen teilgenommen haben, ihre Spielzeit verlängern.

In der "Donk vs Lowrider"-Playlist können Spielerinnen und Spieler die Besonderheiten zweier Autokulturen kennenlernen. Nach verschiedenen Workshops und Wettkämpfen bauen sie nach und nach das ultimative Donk- oder Lowrider-Auto, mit riesigen Rädern auf der einen und hydraulischen Federungen auf der anderen Seite.

Mit der Veröffentlichung dieser neuen Playlist kommen neue Gameplay-Features wie "Car Dance", ein rhythmusbasierter Spielmodus, der an die einzigartigen Fähigkeiten der Lowrider gebunden ist, und "Street Versus", ein leistungsbasierter Modus zwischen Donk-Autos auf einem Dragstrip. Durch den Abschluss der Playlist werden 4 neue Autos ​ freigeschaltet: der Buick GNX El Sereno Lowrider Edition (Street T1), der Buick GNX West Side Lowrider Edition (Street T1), der Chevrolet Caprice Weasel D. Customs Donk Edition (Street T1) und der HOONIGAN Chevrolet Caprice Donk (Street T1).

Darüber hinaus können die Spielerinnen und Spieler durch die Teilnahme an der Donk vs. Lowrider-Playlist oder durch das Absolvieren von Events und Herausforderungen während der gesamten Season 4 eine neue Art von Vanity-Items, Dashboard-Figuren, verdienen. Bekannte Persönlichkeiten aus der Automobilszene, wie Ring Brothers, Yiannimize, KRC Japan und Liberty Walk, werden sich dem Festival während bestimmter Wochen anschließen und ihre einzigartigen Visionen präsentieren. Für die abenteuerlustigsten Spieler:innen wird ab dem 14. August eine zweite Playlist, "Off-Roading Addict Vol. 2", kostenlos verfügbar sein, die neue Möglichkeiten bietet, die wilde Seite der Insel O'ahu zu erkunden.

Season 4 bringt außerdem ein aufregendes Lineup von 29 neuen Fahrzeugen, darunter 22 Autos exklusiv für The Crew Motorfest und 7 aus den letzten Updates von The Crew 2 - die die Spielerinnen und Spieler mit der Collection Import-Funktion kostenlos importieren können. Zum Start wird der lang erwartete Audi RS6 Avant (Street T2) neben seiner von Yiannimize angepassten Version (Street T2), dem Buick GNX (Street T1) und dem Chevrolet Caprice (Street T1), die im Year 1 Pass enthalten sind, verfügbar sein. Der Ford Mustang Dark Horse 2024 (Street T2) wird am 31. Juli hinzugefügt. Aber das ist noch nicht alles, denn im Laufe der Saison werden noch viele weitere Fahrzeuge hinzukommen! Die Hinzufügung des BMW M8 Coupe Performance Edition, der im neuen Season 4 Launch Twitch Drop enthalten ist, ist der Hinweis auf eine großartige Zusammenarbeit mit BMW Lifestyle.

Das Team von The Crew Motorfest ist bestrebt, die Lebens- und Servicequalität immer wieder zu erneuern. Aus diesem Grund bringt Season 4 eine Vielzahl von Verbesserungen, die auf dem Feedback der Community basieren. Eine detaillierte Liste aller Lebens- und Servicequalitäts-Features findet ihr in unserem Blogbeitrag.

The Crew Motorfest ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One & Xbox One ​ X|S sowie für PC über Ubisoft Connect, Steam und den Epic Games Store erhältlich. Die Ultimate Edition ist auch in Ubisoft+-Abonnements über Ubisoft Connect, Xbox und Amazon Luna* enthalten.

About The Crew™ Motorfest

​Developed by Ubisoft Ivory Tower, a studio based in Lyon, France, The Crew™ Motorfest lets players fulfill the driving bucket list of their dreams in one of the most exhilarating and vibrant open worlds ever created. Motorfest is a car-culture infused festival organized in one of the world’s most breathtaking locations: O‘ahu, one of the main islands of the Hawaiian archipelago. On their own or with friends, players can explore this galvanizing tropical playground behind the wheel of hundreds of the most legendary vehicles ever built. At every corner of the island, the festival offers infinite opportunities for pure fun, all forms of driving challenges, and invites them to explore incredible landscapes: from big city streets to volcano slopes, lush rainforests, idyllic beaches… They are free to follow the roads or forge their own path!

