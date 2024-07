PM: Capcom Next: Dead Rising Deluxe Remaster erscheint am 19. September, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Demo jetzt online (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Beim digitalen Event Capcom Next – Summer 2024 gab es Details zu zwei Spielen, die wir schon am Horizont erkennen können. Lest hier weiter, um alles über Dead Rising Deluxe Remaster und die neue Demo für Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zu erfahren.

Diesen Sommer erscheint für PlayStation 5 und PlayStation 4 Kunitsu-Gami: Path of the Goddess am 19. Juli. Lasst uns mit einem Blick auf den neusten Trailer werfen:

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist ein neues von Japan inspiriertes Spiel von Capcom, das für PS5 und PS4 erscheinen wird und die Tradition euer und innovativer Spiele aus der 40jährigen Geschichte des Unternehmens fortsetzt. Um euch für den Launch des Spiels am 19. Juli vorzubereiten, ist jetzt schon eine Demo erschienen!

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – Demo

In der Demo macht ihr eure ersten Schritte auf dem verunreinigten Mount Kafuku und könnt euch direkt auf die Mischung aus Action und Strategie des Spiels einlassen.

Abgesehen von der Möglichkeit, die einzigartige Mischung aus Spielstilen auszuprobieren, bringt euch die Demo auch einen besonderen Clou: wir fordern die Community auf, gemeinsam zwei Herausforderungen zu bestehen, die kostenlose Belohnungen für alle Spieler in der Vollversion bedeuten. Ihr müsst dazu zusammen spielen und arbeiten, um die Ziele zu erreichen. Zu den Belohnungen gehören Inhalte in Zusammenarbeit mit dem beliebten Action-Adventure-Klassiker Okami von 2006.

In der ersten Herausforderung besteht eure Aufgabe darin, die Seethe-Kreaturen zu besiegen und die Verunreinigung zu beseitigen und damit 1 Milliarde Kristalle im Spiel zu verdienen.

Diese Kristalle verdient ihr ganz normal im Spiel – wenn ihr also die Demo spielt und die Seethe so oft wie ihr könnt besiegt, sammelt ihr damit für alle! Wenn ihr es schafft, diese Aufgabe zu erfüllen, werden alle Spieler zwei Okami-inspirierte Belohnungen verdienen: ein Kostüm für Soh, das dem himmlischen Brush God Amaterasu nachempfunden ist und die Thunder-Edge-Waffe, die von Amaterasus göttlichen Instrumenten inspiriert wurde.

Wenn ihr zusätzlich die 15 versteckten Lucky-Mallet-Easter-Eggs in der Demo findet und sie über Social Media teilt, verdient ihr das Waka-Kostüm für Yoshiro und das Okami-BGM-Pack. Damit könnt ihr einen Okami-Collaboration-Soundtrack hören, während ihr Kunitsu-Gami: Path oft he Goddess spielt. Behaltet den offiziellen Kunitsu-Gami-Social-Media-Account im Blick, um Details und Updates mitzubekommen!

Im Spiel dreht sich alles darum, mit den Dorfbewohnern zusammenzuarbeiten, um die Welt zu reinigen, also hoffen wir, dass ihr jetzt schon ein Gefühl von Zusammenarbeit aufbaut und die Okami-Belohnungen damit verdient.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess könnt ihr jetzt schon für PS5 und PS4 vorbestellen. Der weltweite Start ist am Freitag, dem 19. Juli! Wir im Team sind schon sehr wild darauf, dass ihr bald eure Hände ans Spielen kriegt und das einzigartige Gameplay erleben könnt.

Dieses Spiel ist weit weg davon, untot zu sein: die neue Version kommt wieder ins Leben mit Capcom’s Re Engine und bringt euch verbesserte Grafiken, aufgerüstete Beleuchtung und Schatten und Charaktermodelle mit bis zu 4K-Auflösung und 60 FPS.

Wenn ihr neu bei Dead Rising seid, eine kurze Einführung: die Geschichte spielt in Willamette, Colorado, wo der freiberufliche Foto-Journalist Frank West auf der Suche nach dem großen Knüller ist. Plötzlich findet er sich in der riesigen Willamette Parkview Mall wieder – inmitten eines Zombie-Ausbruchs und nur 72 Stunden, um die Wahrheit zu enthüllen. Die Liebe zu B-Movie-Horrorfilmen klingt im ursprünglichen Dead Rising schon durch und zusammen mit dem ironischen sich selbst zu ernst nehmenden Tonfall, dem dunklen Humor, verrückten Charakteren und einzigartiger Spielsteuerung machte sich das Original zum beliebten Klassiker.

In diesem Spiel müsst ihr eure Zeit sinnvoll einteilen, um die verschiedenen Bereiche der Mall zu erkunden und unterschiedliche Goodies zu finden, die sich da verstecken und die nützlich werden könnten, wenn ihr euch dann durch die Horden an Zombies kämpft oder Überlebende aus der Gefahr rettet, die die Mall und ihre Bewohner darstellen. Nutzt alles, was ihr könnt, als Waffen, tragt die wahnsinnigsten Outfits und lasst todesmutige Moves auf eure Gegner los in der überirdischen Welt von Dead Rising!

Dead Rising Deluxe Remaster bringt eine Menge Anpassungen und Quality-of-Life-Veränderungen mit, die das Spiel auf neuen Plattformen schweben lässt. Hier eine kurze Übersicht:

· Bewegungsmöglichkeiten beim Zielen

· Verbesserte Steuerung und UI

· Schönere Fotos durch Filter

· Auto-Save-Funktion für euren Fortschritt – manuelles Speichern wird aber auch unterstützt.

· Alle Interaktionen mit NPC und Überlebenden sind voll synchronisiert

· … und mehr

Dead Rising Deluxe Remaster Digital Deluxe

59,99 Euro

Vorbestellungen für Dead Rising Deluxe Remaster sind ab heute möglich. In der Digital-Deluxe-Version erhaltet ihr 17 zusätzliche Kostüme für Frank und 17 besondere BGM-Tracks. Bestellt das Spiel vor und ihr erhaltet drei zusätzliche Kostüme (Frank Wests Original-Look aus dem 2006er-Spiel, das Kostüm von Chuck Greene, dem Protagonisten von Dead Rising 2, und ein Kostüm für das Maskottchen der Mall, der Willamette Parkview Mall Bee). Vorbestellungen enthalten außerdem drei weitere BGM-Tracks.

Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr mit euch teilen, während wir uns auf den Digital Launch am 19. September vorbereiten.