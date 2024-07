PM: Fortnite Reload: Die besten Teamstrategien für euren epischen Sieg (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit über einer Woche ist in Fortnite nun der Reload-Modus verfügbar. 40 Spieler kämpfen hier um den epischen Sieg. Hierfür hat Epic Games eine kleinere Insel eingeführt, auf der es rasant zur Sache geht.

Werdet Teil des Squads und spielt mitHeyStanund AbsolutUnlustig vonPlayStationDEam Sonntag, den 16. Juli den neuen Modus Fortnite Reload. Wir streamen ab 18:00 Uhr vier Stunden lang und ihr könnt euch jetzt bewerben. Insgesamt werden 8 Gewinner gezogen, die jeweils mit einem anderen Teilnehmer für eine Stunde ein Squad mit HeyStan und AbsolutUnlustig bilden. Habt ihr Lust? Gebt einfach eure Daten unten an und bestätigt die Teilnahmebedingungen und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Weitere Details werden mit den gezogenen Teilnehmern auf Discord besprochen.

Inzwischen könnt ihr nicht nur in 4er-Teams gegeneinander antreten, sondern auch im Duo! Doch egal ob ihr euch für Duos oder Squads entscheidet: Ihr müsst strategisch spielen, um reichlich Wins zu holen. Wie euch das gelingt, erklären wir euch jetzt.

Für unsere Strategien solltet ihr unbedingt mit Auffüllen spielen. Auch mit Randoms seid ihr deutlich besser dran als im Alleingang. Gefühlt ist es in diesem neuen Modus noch schwerer, alleine zu triumphieren. Warum? Weil ihr ohne Teammates nicht neu spawnen könnt. Die Neustart-Funktion wirkt nur, wenn noch mindestens ein Gefährte am Leben ist.

Alleingänge solltet ihr in Reload noch mehr vermeiden, als ihr es im klassischen 100-Spieler-Modus machen solltet. Auf der wesentlich kompakteren Insel lauert der Gegner – oder sogar das ganze Team – potenziell hinter jeder Ecke. Seid ihr alleine unterwegs, ist für euch schnell Ende im Gelände.

Auch wenn ihr dank des Neustart-Timers nach kurzer Zeit wieder zurückkehren könnt, solltet ihr unnötige Kampfunfähigkeit vermeiden. Schließlich verliert ihr eure ganze Ausrüstung, was gerade bei seltenen Waffen ärgerlich ist.

Generell solltet ihr euch so gut es geht gegenseitig unterstützen. Teilt Munition miteinander, haltet euch den Rücken frei und belebt euch schnellstmöglich wieder, wenn jemand niedergestreckt wird – ohne euch in Gefahr zu begeben. Lauern Gegner in der Nähe, sollte euer Mate sofort den Neustart-Timer starten.

Spätestens, wenn einer aus eurem Team eliminiert wird, solltet ihr aktiv werden. Ihr könnt den Neustart-Timer eurer gefallenen Kameraden nämlich durch Niederstrecken und Eliminieren anderer Spieler reduzieren.

Bei folgenden Aktionen reduziert sich der Neustart-Timer um folgende Zeiten:

— Einen Spieler niederstrecken – 2 Sekunden

— Einen Spieler eliminieren – 4 Sekunden

— Ein ganzes Team auslöschen – 10 Sekunden

Camper haben natürlich nicht den besten Ruf, doch es funktioniert – gerade, wenn nur noch ein Spieler am Leben ist. In diesem Fall sollte sich der Überlebende für eine Weile verschanzen. So kann der Neustart-Timer in Ruhe ablaufen, ohne dass großartig die Gefahr besteht, komplett ausgeschaltet zu werden.

Behilflich beim Campen ist die Busch-Bombe. Seid ihr gerade irgendwo in der grünen Landschaft, könnt ihr euch damit wirkungsvoll verstecken. Innerhalb einer Stadt könnt ihr euch natürlich in einem Gebäude verschanzen.

Es bringt euch wenig, wenn ihr drei Spieler eines Squads ausschaltet und der vierte überlebt. Denn nur ein einziger Überlebender reicht aus, um das ganze Team zurückzuholen. Dafür muss er lediglich 30 Sekunden (in der Endrunde 40 Sekunden) überleben.

Trefft ihr auf ein gegnerisches Team, dann versucht alle davon im Auge zu behalten. Lasst keinen entkommen, um den Respawn zu verhindern! Ist nur noch einer übrig, solltet ihr ihn gemeinsam jagen, um das Team endgültig zu besiegen. Am besten ihr umzingelt ihn, damit er nicht weiter flüchten kann.

Zwei Gegenstände solltet ihr unbedingt einsammeln, um euch mobil über die Karte zu bewegen. Der erste davon ist der Greifer, mit dem ihr schnell höhergelegene Flächen erreicht. Nummer zwei ist die Schockwellengranate, die euch schnell in die sichere Zone verfrachtet. Beide Items können euch zudem vor gegnerischen Teams retten, indem ihr zügig das Weite sucht.

Tilted Towers ist seit eh und je der Landeort Nummer Eins. Das hat sich auch auf der neuen Reload-Insel nicht geändert, wo sich die Stadt im Zentrum befindet. Wie gewohnt geht es hier gleich voll zur Sache. Mehrere Teams landen hier, um den hochwertigen Loot zu ergattern und sich in actionreichen Schießereien zu behaupten.

Daher ist dieser Landeort zwar reizvoll, kann euch jedoch schnell zurück in die Lobby verfrachten. Vermeidet Tilted Towers deshalb und landet lieber an einem Ort, der eher am Rand der Karte liegt.

Hier bieten sich vor allem Retail Row, Pleasant Park und Dusty Docks an. Jede Location davon bietet ausreichend Truhen bei nicht allzu vielen gegnerischen Spielern.

Solltet ihr mit Bauen spielen, dann kennt ihr die Devise sicherlich schon: Bewahre immer den High Ground!

Baut euch mit eurem Team so hoch wie notwendig, um das Kampfgebiet zu kontrollieren. Dadurch habt ihr einen guten Überblick und könnt eure Feinde leichter eliminieren. Zudem lässt sich aus höherer Position leichter der Kopf treffen.

Befolgt ihr diese Strategien, seid ihr für die Reload-Erfahrung optimal gewappnet. Hier geht es wesentlich rasanter als im Standard-Modus zur Sache. Verbringt also nicht zu viel Zeit mit Looten und erledigt so viele Gegner wie möglich – besonders, wenn einer eurer Mates das Zeitliche segnet.