PM: Dragon Ball: Sparking ZERO – Gameplay des Kampftrainingsmodus enthüllt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die „Dragon Ball“-Spiele haben sich mit der Xenoverse-Reihe, Kakarot und FighterZ im letzten Jahrzehnt einen Namen unter Konsolenspielern gemacht.

Jetzt, im Jahr 2024, haben sich die Fans von Dragon Ball versammelt, um die Rückkehr der beliebten „Budokai Tenkaichi“-Reihe zu feiern. Die actiongeladene Kampfspielreihe wurde zuletzt im Jahr 2007 für PlayStation 2 mit Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 in Nord- und Südamerika sowie Europa und mit Dragon Ball Z: Sparking Meteor in Asien weitergeführt.

Dragon Ball: Sparking ZERO, das nächste Kapitel der „Budokai Tenkaichi“-Reihe, erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5. Dieser Titel führt nicht nur das Vermächtnis der Reihe fort, sondern vereint sie auch unter dem globalen Namen „Sparking ZERO“– und bringt somit Fans aus aller Welt zusammen.

Das Kampfsystem von Sparking ZERO wird das Prinzip der dreidimensionalen 1-gegen-1-Kämpfe aus seinen Vorgängern fortführen. Diese Formel ermöglicht es den Fans, sich völlig frei in drei Dimensionen zu bewegen und komplett in die Welt von Dragon Ball: Sparking ZERO und seinen Charakteren einzutauchen.

Egal, ob ihr schon seit Jahren treue Fans seid oder eure Reise in der Welt von Dragon Ball gerade erst begonnen habt, Dragon Ball: Sparking ZERO wurde speziell für euch entwickelt. Seit dem letzten Teil der Reihe ist mehr als ein Jahrzehnt vergangen, und wir freuen uns, PS5-Spielern einen ersten Blick auf den Kampftrainingsmodus bieten zu können– ein Feature, das euch auf das ultimative „Dragon Ball“-Kampferlebnis vorbereiten wird.

Für Spieler, die neu in die Reihe einsteigen, oder Veteranen, die eine Auffrischung brauchen, gibt es einen soliden Trainingsmodus, indem der Lehrling Gohan seinem Meister Piccolo gegenübersteht… aber Goten hat einen Gastauftritt. Der Trainingsmodus umfasst die grundlegenden Befehle und Funktionen des Spiels, geht aber auch ins Detail über mittelschwere und fortgeschrittene Techniken, die die Spieler entdecken können, und bietet darüber hinaus eine Benachrichtigungsfunktion, wenn sie die Aktionsanweisungen erfolgreich ausgeführt haben.

Im Kampftrainingsmodus können die Spielenden wählen, auf welchem Level sie anfangen möchten. Mit dem Anfänger-Level wird erlernt, wie man fliegt, Ki-Schüsse abfeuert und Konter einsetzt.

Außerdem könnt ihr lernen, spezielle Befehle zu einzusetzen, wie z.B. das Wechseln von Charakteren und Transformationen.

Diejenigen, die sich über die Grundlagen hinaus verbessern und das Gameplay auf höherem Niveau für sich entdecken wollen, können lernen, wie man mittelschwere und fortgeschrittene Techniken wie Sprintangriffsketten, blitzschnelle Attacken sowie fortgeschrittene Konter und mehr einsetzt.

Die Spielenden können sich völlig frei in 360 Grad bewegen, ihre Energie aber auch aufladen und ihr Ki nutzen, um sich mit „Dragon Dash“ (Drachenstreich) schnell über das Schlachtfeld zu bewegen. Ihr könnt „Dragon Dash“ einsetzen, um Folgeangriffe auszuführen, nachdem ihr euren Gegner zurückgestoßen habt.

Außerdem zeigen neue Gameplay-Enthüllungen, wie Spieler auf „Vanishing Assaults“ (Attacke und Verschwinden) zurückgreifen können, um im Kampf gegen arglose Gegner schnell die Oberhand zu gewinnen. Dieser Modus zeigt außerdem, wie ihr auf diese Angriffe zusätzliche Bewegungen und Angriffe folgen lassen könnt, um Combos zu bilden.

Ihr werdet von den Angriffen eures Gegners zu häufig erwischt? Im Kampftrainingsmodus lernt ihr außerdem, wie ihr Sprintangriffe mithilfe von „Perception“ (Wahrnehmung) und „Super Perception“ (Superwahrnehmung) kontern könnt.

Ihr könnt dem Folgeangriff des Gegners auch durch den Einsatz von Z-Konter ausweichen. Verändert den Verlauf des Kampfes, indem ihr diese defensiven Moves zu eurem Vorteil einsetzt.

Getreu dem Vermächtnis von Sparking Zero umfasst der Modus außerdem, wie Spieler ihr Ki aufladen und in den „Sparking“-Modus wechseln können, der eine mächtige Fähigkeit für jeden Charakter freischaltet. (* Es ist mindestens 1 Fertigkeit für diesen Modus erforderlich.)

Nach Abschluss des Trainings hilft der Modus, das Gelernte zu kombinieren, und lehrt, wie man Angriffe, „Vanishing Assaults“ und den „Sparking“-Modus aneinanderreiht, um eine vernichtende Combo auf Gegner loszulassen.

Damit sind wir am Ende unseres ersten Blicks auf den Kampftrainingsmodus in Dragon Ball: Sparking ZERO angekommen. Bereitet euch auf das ultimative „Dragon Ball“-Kampferlebnis vor, indem ihr den Kampftrainingsmodus nutzt, um für eure zukünftigen Kämpfe und Reisen zu trainieren.

Dragon Ball: Sparking ZERO feiert seine lang ersehnte Veröffentlichung am 11. Oktober 2024 auf PlayStation 5. Wer die Deluxe oder Ultimate Edition vorbestellt, kann das Spiel drei Tage früher spielen, also bestellt sie am besten noch heute vor.