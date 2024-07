Dying Light 2: Neuer Spiel-Modus Tower Raid angekündigt // Offene Beta

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Techland erweitert die Zombie-Parcour-Action Dying Light 2 (im Test) um einen neuen Herausforderungs-Modus. In "Tower Raid" kämpft ihr euch durch mehrere Stockwerke des namensgebenden Turms mit zufälligen Modifikatoren, um lukrative Ausrüstung zu erlangen.

Der neue Modus ist vor allem auf Koop-Spiel ausgerichtet und ist schon in einer offenen Beta anspielbar: Noch am Wochenende vom 4. Juli und vom 11. Juli 2024 könnt ihr bereits in den Tower Raid stürzen, an den Wochenenden kommen jeweils noch neue Inhalte in die Beta-Version, darunter eine Elite-Variante und weitere Modifikatoren.