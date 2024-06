Das Schattenreich ruft

Teaser FromSoftware hat Elden Ring eine große und spielenswerte Erweiterung verpasst. Habt ihr vor, den DLC zu spielen?

25 Millionen Einheiten haben FromSoftware und Bandai Namco von Elden Ring (im Test) nach jüngsten Meldungen verkauft. Kurz nach der Veröffentlichung der Erweiterung Shadow of the Erdtree (im Test) wurde verkündet, dass von den Besitzern des Hauptspiels rechnerisch rund jeder fünfte die Erweiterung gekauft hat.

Etwas über eine Woche nach dem Release des Add-ons fragen wir nun nach, wie es bei euch aussieht. Plant ihr, Shadow of the Erdtree noch zu spielen oder tut es bereits? Verratet es uns in der unten eingebundenen Umfrage.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild.