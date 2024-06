AMD veröffentlicht Version 3.1 ihres Upscalers FSR

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

AMD FSR 3.1 ist offiziell veröffentlicht worden. Die neue Version der AMD FidelityFX Super Resolution 3 soll ein klareres Bild mit weniger Schimmern und Bildartefakten produzieren, wenn es mittels FSR hochskaliert wird, zudem soll die künstliche Frameerzeugung nun auch mit anderen Upscalern kombiniert werden können. AMD hat ein unten eingebundenes Vergleichsvideo veröffentlicht, das den Bildunterschied zwischen FSR 3.1 und FSR 2.2 zeigen soll.

Offiziell unterstützt FSR 3.1 Grafikkarten ab der Generation der Radeon RX 5000 beziehungsweise Nvidias RTX 2000, zudem werden fünf Spiele genannt, die auf die neue Version der Software aktualisiert wurden:

Horizon - Forbidden West

Ratchet & Clank

Ghost of Tsushima

Spider-Man Remastered

Spider-Man - Miles Morales

Zusätzlich soll God of War - Ragnarök bald das Update ebenfalls erhalten. In der Vergangenheit waren neue Versionen von FSR aber auch via Mods und Fanpatches in Spielen verfügbar, die das Update nicht offiziell erhielten, auch lief FSR mit anderer Hardware statt der offiziell unterstützten oft gut.