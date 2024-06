Star Wars – Bounty Hunter: Erster Trailer zum Remaster veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS3 PS4 PS5 andere

Das ursprünglich für die PlayStation 2 entwickelte Star Wars – Bounty Hunter erhielt bei seinem Erscheinen vor über 20 Jahren nur moderate Bewertungen (GG-User-Wertung: 5.8). Dennoch hat sich Aspyr an ein Remaster des Spiels herangewagt, dass bereits am 1. August 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen soll.

Aspyr hat angekündigt, zahlreiche optische und visuelle Optimierungen am Spiel vorzunehmen. Dafür sollen vor allem verbesserte Umgebungstexturen und neue dynamische Lichteffekte sorgen, aber es wird auch eine Taschenlampe eingebaut, mit der ihr euch an dunklen Orten besser zurechtfinden sollt. Darüber hinaus erhaltet ihr die Möglichkeit, einen Boba Fett-Skin freizuschalten, nachdem ihr die Kampagne zum ersten Mal abgeschlossen habt.

Star Wars - Bounty Hunter spielt im erweiterten Star Wars Legends-Universum. Dabei schlüpft ihr in die Rolle des Kopfgeldjägers Jango Fett, der von Count Dooku beauftragt wird, den dunklen Jedi Komari Vosa zur Strecke zu bringen.