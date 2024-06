PM: Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Zenless Zone Zero auf der PS5 steht kurz bevor – Brandneue Gebiete und Figuren werden enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

der Produzent von Zenless Zone Zero. Nach vier Jahren Entwicklung, drei geschlossenen Tests und unzähligen Optimierungen bin ich sehr aufgeregt, dass Zenless Zone Zero endlich am 4. Juli um 10:00 Uhr (UTC+8) offiziell auf der PS5 veröffentlicht wird! Zu diesem Anlass möchte ich die Gelegenheit nutzen, um euch in diesem Blog einige der neusten Spielinhalte vorzustellen.

Zenless Zone Zero ist ein brandneues Urban-Fantasy-ARPG von HoYoverse. In dem Spiel hat eine Katastrophe namens „Höhle“ die moderne Gesellschaft zerstört. New Eridu, die einzige verbleibende Metropole, erhebt sich aus der Asche und wird zum letzten Leuchtfeuer der modernen Zivilisation. Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines „Proxys“, der zusammen mit einer Vielzahl einzigartiger Charaktere die Höhlen erkundet, Feinde besiegt, Aufgaben erfüllt und die Geschichte hinter New Eridu enthüllt.

Obwohl die Geschichte in einer post-apokalyptischen Welt spielt, ist das Universum von Zenless Zone Zero voller fesselnder Geschichten und Figuren. In den frühen Kapiteln der Haupthandlung treffen die Spieler auf die allmächtige Agentur „Cunning Hares“ und das industrielle Schwergewicht „Belobog Heavy Industries“. Nachdem sie diese kennengelernt haben, können die Spieler das Interludium von Kapitel 2 und das dritte Kapitel der Haupthandlung freischalten. In diesen neuen Geschichten wird die Sicherheitsoffizierin „Zhu Yuan“ ihr Debüt feiern und die Mitglieder der „Victoria Housekeeping Co.“ werden ebenfalls ihre Rollen einnehmen.

Darüber hinaus sind die neuen Figuren „Lucy“ und „Piper“ bereit, deiner Truppe beizutreten und gemeinsam mit dir die gefährlichen Höhlen zu erkunden. Beide gehören zu einer Fraktion namens „Söhne von Calydon“, die in der Außenzone von New Eridu aktiv ist. Außerdem warten mehrere neue Bangboos, die über einzigartige Fähigkeiten verfügen, darauf, von dir rekrutiert und in den Kampf geschickt zu werden.

Während der vergangenen Tests hast du vielleicht schon die Sixth Street gesehen, aber das ist nur ein kleiner Teil von New Eridu. In der weltweiten Veröffentlichungsversion wird das lebendige Geschäftsviertel, der Lumina-Platz, den Proxys offiziell zugänglich gemacht. Beim Durchstreifen der Stadt wirst du niedliche Bangboos finden, die auf Rettung warten, versteckte Laster voller Belohnungen und viele weitere Überraschungen entdecken.

Wenn du planst, deine Kampffähigkeiten zu verbessern, um dich auf herausfordernde Kämpfe in Höhle Null und Shiyu-Verteidigung vorzubereiten, ist der Scott-Außenposten, der die größte und einflussreichste Höhle von New Eridu überblickt, die perfekte Wahl für dich.

Mit Beginn deines Abenteuers hat der legendäre Proxy Phaethon bereits das zweite Stockwerk der Videothek „Random Play“ vorbereitet. Dort kannst du ruhig schlafen, Musik abspielen oder eine Fotowand gestalten, um wertvolle Erinnerungen an deine Reise festzuhalten. Mit diesen wichtigen Erweiterungen wirst du sicherlich den einzigartigen Charme von New Eridu erleben.

Um sowohl den Bedürfnissen von Actionspiel-Neulingen als auch treuen Fans gerecht zu werden, hat Zenless Zone Zero eine Balance zwischen Zugänglichkeit und Spieltiefe gefunden. Durch die Integration von Mechaniken wie Kettenangriff, perfekte Hilfe und Figurenwechsel haben die Spieler die Möglichkeit, ihre Kampfkreativität auszuleben und sich in das rasante Kampferlebnis zu vertiefen.

Für Spieler mit unterschiedlichen Vorlieben ermöglichen Kampfaufträge, dass du jederzeit schnell in den Kampf einsteigen kannst, wenn du dich auf die Kämpfe konzentrieren möchtest. Gleichzeitig können begeisterte Actionspieler ihre Fähigkeiten in herausfordernden Modi wie Höhle Null und Shiyu-Verteidigung stetig verbessern.

Zur Feier der weltweit erreichten 40 Millionen Vorregistrierungen und zur Begrüßung des Spielstarts haben wir reichhaltige Belohnungen im Spiel für Spieler weltweit vorbereitet. Dazu gehören bis zu Polychrom ×1600, Masterkassette ×70, verschlüsselte Masterkassette ×20 und Boopon ×80. Diese Belohnungen kannst du durch den Abschluss von Spielprogressionen, die Teilnahme an globalen Aktionen zur offiziellen Veröffentlichung und das Erleben von zeitlich begrenzten Aktionen wie „Freundschaftsaufsicht“ und „Pass auf, wo du hintrittst“ verdienen.

Da der Veröffentlichungstermin näher rückt, möchten wir allen Spielern, die Zenless Zone Zero im Laufe der Zeit unterstützt und gefördert haben, unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Ohne euch wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Unsere gemeinsame Reise beginnt bald. Bitte behaltet uns im Auge, um die spannenden Geschichten und weitere Details zu erfahren, die wir für alle Proxys weltweit vorbereitet haben. Wir sehen uns in New Eridu!