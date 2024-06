Blade Prince Academy: Kostenloser DLC erschienen

PC

Für das Taktik-RPG Blade Prince Academy ist ein kostenloser DLC erschienen, der mit Kleff einen neuen Charakter einführt. Kleff ist ein Rattenassassine, der sich auf schnellen physischen Schaden an einzelnen Zielen konzentriert. Zu seinen Zaubern gehören Rüstungsschwächungen und Unterstützungsfähigkeiten, die Kombos auslösen können. Aktuell gibt es außerdem einen Rabatt von 30 Prozent.

Blade Prince Academy ist eine Mischung aus Echtzeit- und Pausenstrategie sowie Action-Kämpfen und spielt in einem fiktiven, von Anime inspirierten Universum. Entwickler ist das französische Studio Angel Corp, die auch Bücher verlegen. Als Publisher fungiert Firesquid. In Blade Prince Academy führt ihr eine Gruppe von Klingenprinzen und -prinzessinnen aus der Akademie durch die tückische Stadt Abjectalia. Im Kampf entfesselt ihr möglichst mächtige Kombos, wobei jeder Charakter in der Gruppe in seinen Stärken und Schwächen einzigartig ist. Außerdem ist der Aufbau von Beziehungen zwischen den Charakteren für den Erfolg der Missionen wichtig. Eine besondere Herausforderung bieten dioe Bosse, für die ihr das Kampfsystem gut beherrschen müsst.