Reus 2: Update aktualisiert Inhalte und bringt Neue

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Für das kürzlich erschienene und auf Steam "äußerst positiv" bewertete Reus 2 ist ein großes Update namens Zhangjiajie erschienen. Es fügt Reus 2 ein aktualisiertes Waldbiom, Community-Herausforderungen und neue Steam-Errungenschaften hinzu. Außerdem gibt es während des Summer Sales auf Steam 20 Prozent Rabatt. Reus 2 wird von Abbey Games aus den Niederlanden entwickelt. Als Publisher fungiert Firesquid, die Co-Veranstalter der TactiCon (wir berichteten) sind.

In Reus 2 steuert ihr riesige gottähnliche Kreaturen, deren Planeten mit den dazugehörigen Biomen wie Taiga, Regenwald oder Ozean gestaltet sind. Ihr legt die Ziele der Menschheit fest, könnt das aber in eurem eigenen Tempo und ohne Zeitvorgabe tun. Dabei leiten eure Handlungen die Menschheit und inspirieren sie. Ihr nehmt so also indirekt Einfluss auf Anführer, Erfindungen, Gebäude, Entwicklungsentscheidungen und mehr. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, zivilisatorische Experimente durchzuführen indem ihr verschiedene Planeten für unterschiedliche menschlichte Geister erschafft und so das Universum mit Leben füllt.