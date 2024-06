Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Fünf Millionen Verkäufe

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Erweiterung Shadow of the Erdtree (im Test) zu From Softwares letztem Streich Elden Ring (im Test) hat sich laut Publisher Bandai Namco weltweit bereits fünf Millionen Mal verkauft. In Shadow of the Erdtree betretet ihr das Reich der Schatten, eine Welt voller Geheimnisse und Gefahren, in der weitere bedrohliche, für manche vielleicht zu bedrohliche (wir berichteten), Bosse warten. Es gibt außerdem neue Zauber, Waffen und Rüstungen, mit denen ihr eure Builds weiter individualisieren könnt. Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist für PS via Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 und PS5 erhältlich.