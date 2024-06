Frostpunk 2: Release verschiebt sich auf den 20. September 2024

PC Xbox X PS5

Auf Steam gaben Design Director Jakub Stokalski und Art Director Lukasz Juszczyk aus dem Entwicklerteam von Frostpunk 2 ein ausführliches Update zum Survival-Aufbauspiel. Darin wurde eine Verschiebung des PC-Release-Termins auf den 20. September 2024 bekannt gegeben (die Konsolenversion wird später folgen).

Grund dafür sei, dass man sich die Zeit nehmen will, um Verbesserungen und Features angemessen umzusetzen, die schon in Arbeit waren, nach dem Feedback der Beta für Vorbesteller nun aber auf der To-Do-Liste des Studios deutlich mehr nach oben gewandert seien. So soll das Interface intuitiver werden und damit ihr nicht durch den größeren Maßstab der Fortsetzung den Bezug zu den Stadtbewohnern verliert, wird es einen Button geben, der das HUD ausblendet und näher an Viertel zoomt, um dem Treiben zusehen zu können.

Spielmechanisch soll doch einiges angepasst werden: Es werden unter anderem die Elemente Heizen, Temperatur und Effekte durch Nähe von Gebäuden zueinander neu balanciert, damit der Aufbau-Spielanteil mehr Impakt bekommt. Eine zusätzliche Ressource soll den Aufbau und die Erweiterung strategischer machen, soll die Verteilung der Arbeitskräfte detaillierter und flexibler werden und es soll mehr sofort einsetzbare Fähigkeiten geben, damit Spieler dynamischer auf die Krisen reagieren können, die auf sie zukommen werden. Ebenso soll es komplexere Möglichkeiten geben, mit Protesten umzugehen und das Verhalten der Fraktionen soll besser an die präsentierte Lore angepasst werden.