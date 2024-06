PM: CRUNCHYROLL ERWEITERT DAS SPIELE-PUBLISHING MIT 15 TITELN, DIE EXKLUSIV IM CRUNCHYROLL GAME VAULT ERSCHEINEN WERDEN (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crunchyroll Erweitert Das Spiele-Publishing MIT 15 Titeln, Die Exklusiv Im Crunchyroll Game Vault Erscheinen Werden

– Crunchyroll Mega-Fans erhalten Zugang zu Battle Chasers: Nightwar , Dawn of the Monsters und Evan’s Remains . Bald folgen Crypt of the NecroDancer, Corpse Party, Magical Drop VI, RWBY: Arrowfell und mehr!

Anime-IPs und Visual Novels kommen erstmals mit Titeln wie STEINS;GATE, PSYCHO-PASS: MANDATORY HAPPINESS, Corpse Party und weiteren in das Crunchyroll Game Vault Line-up. –

Culver City, CA (27. Juni 2024) – Crunchyroll erweitert sein Spieleangebot und bietet 15 exklusive Titel in der Crunchyroll Game Vault an. Mitglieder der Mega-Fan Kategorie weltweit erhalten unbegrenzten Zugang zu einer wachsenden Bibliothek hochwertiger mobiler Spiele. Heute stoßen drei beliebte Titel zum Game Vault dazu, mit zwölf weiteren Starts im Sommer und frühen Herbst. Diese Zusammenstellung erweitert Crunchyroll von der ultimativen Anlaufstelle für Anime-Fans zu einem führenden Hub für Anime-Spiele, inklusive Visual Novels!

Ab heute können Mitglieder von Crunchyroll Mega-Fan das rundenbasierte Rollenspiel Battle Chasers: Nightwar spielen; das von Kaiju inspirierte Beat ‚em Up Dawn of the Monsters; sowie das spannende Puzzle-Plattformspiel Evan’s Remains. Diese Titel sind jetzt auf mobilen Geräten über den App Store, Google Play und Crunchyroll verfügbar.

Crunchyroll hat eine Partnerschaft mit dem Visual-Novel-Pionier Mages geschlossen, um beliebte Anime-Franchises in den Game Vault zu bringen, darunter STEINS;GATE – das preisgekrönte Science-Fiction-Visual-Novel über Zeitreisen, das die Grundlage für die Hit-Serie bildete. Fans können auch ihre Anime-Leidenschaft vertiefen mit dem Kult-Horror-Abenteuerspiel, das zur Hit-Anime-Serie wurde, Corpse Party, sowie mit zwei Visual Novels, die beliebte Serien erweitern – dem Cyberpunk-Thriller PSYCHO-PASS: MANDATORY HAPPINESS und der romantischen Komödie The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer.

“Die Integration von Visual Novels in das Spiele-Lineup von Crunchyroll ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unsere Fans mit Unterhaltung bedienen, die ihre Liebe zum Anime vertieft”, sagte Terry Li, EVP of Emerging Business bei Crunchyroll. “Wie Manga sind Visual Novels oft die Vorlage für erfolgreiche Anime und erweitern häufig beliebte Serien. Es ist wichtig, diesen Inhalt als Teil ihrer Mitgliedschaft unserem Publikum anzubieten.”

Die vielfältige Bibliothek des Game Vaults wächst weiter, während Crunchyroll mit renommierten Partnern zusammenarbeitet, um aktualisierte und neue Titel für mobile Geräte zu bringen. Das preisgekrönte Rhythmus-Roguelike Crypt of the NecroDancer kehrt vollständig aktualisiert zurück und unterstützt nun mehr Geräte. Zusätzlich kommen DLCs, die zuvor nicht auf mobilen Geräten verfügbar waren – SYNCHRONICITY und Hatsune Miku – erstmals auf die Plattform! Zu den Titeln, die ihr mobiles Debüt feiern, gehören das METROIDvania-Abenteuer 9 Years of Shadow, das Action-Adventure-Spiel RWBY: Arrowfell, basierend auf dem beliebten Anime, und mehr.

Hier ist eine vollständige Liste der neuen und bald erscheinenden Titel!

Der Crunchyroll Game Vault wurde im November 2023 gestartet und bietet nun eine Bibliothek von vierzehn exklusiven Titeln für Crunchyroll-Mitglieder der Mega-Fan-Stufe. Crunchyroll Games veröffentlicht auch Free-to-Play-Titel, die außerhalb der Premium-Mitgliedschaft verfügbar sind, darunter Street Fighter: Duel und One Punch Man: World .

Verfügbar zum Spielen ohne Werbung oder In-App-Käufe bietet die wachsende Bibliothek an Premium-Spielen von Crunchyroll Game Vault Titel wie River City Girls , Behind the Frame , inbento , Thunder Ray und mehr. Diese Spiele sind im App Store, Google Play und auf Crunchyroll in über 200 Ländern und Regionen zu finden. Neue und bestehende Fans können sich anmelden oder auf eine Crunchyroll Mega-Fan-Mitgliedschaft upgraden, um ihren eigenen Schlüssel zum Vault zu ergattern und Spiele neben über 24.000 Stunden Anime zu genießen.

Über Crunchyroll

Crunchyroll verbindet Anime- und Manga-Fans in über 200 Ländern und Regionen mit den Inhalten und Erlebnissen, die sie lieben. Neben kostenlosen, werbefinanzierten Inhalten und kostenpflichtigen Premium-Inhalten bietet Crunchyroll der Anime-Community Events, Kinofilme, Games, Merchandise, Home Entertainment und Manga-Veröffentlichungen.

Auf Crunchyroll haben Anime-Fans Zugang zu einem der größten Kataloge an lizenzierten Anime, die für die Zuschauer:innen weltweit in zahlreichen Sprachen angeboten werden. Zuschauer:innen haben außerdem Zugang zu Simulcasts – Top-Serien, die unmittelbar nach der japanischen Erstausstrahlung verfügbar sind.

Die Crunchyroll-App ist auf fast 15 Plattformen verfügbar, darunter die meisten Spielekonsolen.

Crunchyroll, LLC ist ein unabhängiges Joint Venture zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Sony Pictures Entertainment und dem japanischen Unternehmen Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.; beides sind Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokyo.