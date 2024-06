Capcom Next Summer 2024: Livestream-Showcase am 2. Juli

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir sind mittendrin im Gaming-Sommer. So hat nun auch der japanische Publisher und Spielentwickler Capcom einen Livestream-Showcase für die Nacht auf den 2. Juli 2024 angekündigt. Die Capcom NEXT Summer 2024 findet am 1. Juli, 15:00 Uhr PDT Ortszeit statt, was bei uns Punkt Mitternacht deutscher Zeit vom 1. auf den 2. Juli entspricht. Angekündigt werden neue Eindrücke und Informationen zu hauptsächlich drei Titeln:

Im Fokus des Events stehen Kunitsu-Gami - Path of the Goddess, eine Art Strategie-Action-Tower-Defense-RPG, das am 19. Juli für PC, PS4 und PS5, XOne und XSeries erscheinen soll. Darüber hinaus soll es News zu Dead Rising Deluxe Remaster, der Neuauflage des original Dead Rising von 2006 geben, das für Xbox 360 und später 2009 für Nintendo Wii umgesetzt wurde. Das Remaster soll irgendwann nächstes Jahr für bislang noch nicht genannte Plattformen erscheinen. Zum Release von Resident Evil 7 - Biohazard am Tag des Capcom Events auf iOS und Mac soll es ebenfalls Neuigkeiten geben.

Den Event-Stream könnt ihr auf der Website des Events oder auf dem Capcom US Youtube-Kanal, auf Twitch, Facebook oder TikTok anschauen. Unter der News haben wir den Youtube-Stream eingebunden.