PM: Tchia jetzt verfügbar auf Nintendo Switch (Cosmocover)

Tchia jetzt verfügbar auf Nintendo Switch

LONDON 27. Juni 2024 – Heute haben der Entwickler Awaceb und der Publisher Kepler Interactive das beliebte und preisgekrönte Spiel Tchia auf Nintendo Switch™ veröffentlicht.

Nachdem es den ‚Games for Impact‘-Preis bei den The Game Awards 2023, den ‚Game Beyond Entertainment‘-Preis bei den 20. BAFTA Games Awards, den ‚Best Audio for an Indie Game‘-Preis bei den 22. Game Audio Network Guild (G.A.N.G.) Awards und Dutzende weitere Auszeichnungen von renommierten internationalen Organisationen gewonnen hat, hat Tchia seit der Erstveröffentlichung im Februar 2023 auf PlayStation und PC die Herzen von Fans auf der ganzen Welt erobert.

In Tchia können die Spieler dank der angeborenen Seelen-Sprung-Kräfte der titelgebenden Figur fast jedes Objekt oder Tier kontrollieren, das sie finden können, um ihnen den Vorteil in Kämpfen und beim Durchqueren der Welt zu verschaffen. Vom Fliegen als Vogel, um Berggipfel zu erreichen, über das Tauchen in die Tiefen des Ozeans als Delfin bis hin zum Entzünden von willenlosen Dienern als Laterne werden die Spieler die Umgebung in das ultimative Werkzeug in einer sonnenverwöhnten Sandbox verwandeln, die sie einlädt, um eine schöne offene Welt zu klettern, zu gleiten, zu schwimmen und zu segeln.

Tchia ist nun auf PlayStation 4 , PlayStation 5 und PC (über den Epic Games Store und Steam ) sowie Nintendo Switch verfügbar. Fans können zudem eine physische Edition von Tchia für Nintendo Switch bei ausgewählten Händlern kaufen, die in Zusammenarbeit mit Maximum Entertainment jetzt verfügbar ist.

Über Awaceb:

Awaceb ist ein kleines Studio mit Sitz in Montreal, Kanada. Gegründet im Jahr 2016, war das erste Spiel des Studios Fossil Echo, ein story-getriebener 2D-Plattformer. Tchia, das neueste Spiel von Awaceb, ist ein Liebesbrief an Neukaledonien, die Heimat der beiden Mitbegründer des Studios.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive ist der erste global agierende Publisher, der von Videospiel-Schaffenden geleitet und besessen wird. 2021 gegründet unterstützt Kepler, unter der Leitung der Gründer von Kowloon Nights, Kreativität durch Zusammenarbeit. Jedes der Gründungsstudios hält Anteile am Unternehmen und nimmt eine leitende Rolle bei strategischen Entscheidungen ein – gleichzeitig sind alle Studios künstlerisch vollkommen unabhängig. Zu den erfolgreichen Launches zählen Scorn (Ebb Software) und das millionenfach verkaufte und vielfach gelobte Sifu (Sloclap). Die Partnerstudios von Kepler sind vereint durch ihr Talent und ihre Varianz, darunter A44 Games (Ashen, Flintlock: The Siege of Dawn) in Neuseeland, Alpha Channel und Awaceb ( Tchia ) in Kanada, Timberline (The Red Lantern) in Nordamerika und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.

