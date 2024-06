Bandai Namco: Summer Showcase zur Anime Expo 2024

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment wird während der Anime Expo 2024, die dieses Jahr vom 4. bis 7. Juli im Los Angeles Convention Center stattfinden wird, einen eigenen Summer Showcase veranstalten und dabei Manga- und Anime-Titel aus dem Portfolio präsentieren. Die Anime Expo bietet für Fans alles rund um das Thema Anime und Manga, wie beispielsweise eine Messe, Ausstellungen, eine Kunstdruck-Börse, verschiedene Panels, Premieren, Konzerte, Cosplay und eine Gaming Area.

Von Bandai Namco werden unter anderem Neuigkeiten zum Dragon Ball Franchise, zu Sword Art Online und zur Gundam IP versprochen. Besucher der Expo sollen am Bandai Namco Stand (Petree Hall) Anspielstationen mit Demos zu Dragon Ball - Sparking! Zero, das am 11. Oktober 2024, Sword Art Online - Fractured Daydream, das noch dieses Jahr und Gundam Breaker 4, das am 29. August 2024 erscheinen soll, vorfinden. Außerdem soll es noch einige Überraschungen geben. Der Showcase-Livestream beginnt am 5. Juli, 17:30 Uhr PDT Ortszeit, was dem 6. Juli, 2:30 Uhr deutscher Zeit entspricht.