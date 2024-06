PM: Monatliche PlayStation Plus-Spiele für Juli 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die monatlichen PlayStation Plus-Spiele im Juli halten eine Milliarde Waffen, Schlagschüsse und Sabotageakte bereit. Ab dem 2. Juli* können alle PlayStation Plus-Mitglieder** den brutalen Sci-Fi-Shooter Borderlands 3, die Eishockey-Action NHL 24 und das Weltall-Partyspiel Among Us zu ihrer Spielebibliothek hinzufügen. Darüber hinaus gibt es ab 16. Juli ein In-Game-Prämienbundle für Genshin Impact, das exklusiv für PlayStation Plus-Mitglieder erhältlich ist.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

In diesem wahnwitzigen, schießwütigen Abenteuer gibt es jede Menge Loot zu holen. Am hart gesottenen Rand der Galaxie liegt eine Gruppe von Planeten, die schonungslos von militarisierten Konzernen ausgebeutet werden. Es gibt Loot und Gewalt im Überfluss. Das ist eure Heimat – die Borderlands. Nun gibt es einen neuen verrückten Kult, bekannt als die Kinder der Kammer, und er breitet sich aus wie eine interstellare Plage. Nur ihr verfügt über die Verbündeten und das Arsenal, um es mit ihnen aufzunehmen. Spielt als einer von vier brandneuen, umfassend anpassbaren Kammer-Jägern – den ultimativen schatzsuchenden Haudegen der Borderlands. Gestaltet euren Kammer-Jäger mit haufenweise Personalisierungsoptionen und passt seine Fähigkeiten mit einzigartigen Skilltrees an euren Spielstil an. Spielt zu jeder Zeit und mit jedem, online oder auf dem geteilten Bildschirm, unabhängig von Stufe oder Missionsfortschritt. Erledigt Gegner und Herausforderungen im Team, aber streicht euch den Lohn ein – schließlich lässt sich niemand Loot entgehen!

EA SPORTS NHL 24 erweckt die Intensität authentischer Eishockey-Action mit zahlreichen neuen Spielfunktionen und verbesserten Modi zum Leben. Erlebt mit der Exhaust-Engine die Hektik und Erschöpfung rasanter Spiele, bei denen ein anhaltendes Offensivspiel durch spielveränderte Effekte belohnt wird. Mit den aktualisierten Total Control Skill-Moves und einem überarbeiteten Vision Passing-System habt ihr mehr Raum für strategische Entscheidungen im Spiel und deren absolut präzise Ausführung. Baut euer NHL 24 Ultimate Team auf, stellt Szenen aus klassischen Wettkämpfen und kürzlichen Highlights in HUT Moments nach und entdeckt die erweiterte World of Chel, die Crossplay, eine neu gestaltete EASHL und vieles mehr bietet.

Macht euch in diesem einzigartigen Online-Partyspiel im Weltall Teamwork, Überzeugungskraft und vielleicht sogar Verrat zunutze. Macht euch bereit für den Abflug, doch Vorsicht vor dem Verräter! Schließt Aufgaben ab, um das Raumschiff am Laufen zu halten und in die Zivilisation zurückzukehren. Doch seid vorsichtig, denn einer oder mehrere zufällig bestimmte Spieler in der Besatzung sind Verräter, deren Ziel es ist, das Schiff zu sabotieren und alle umzubringen. Es liegt am Rest von euch, eure Aufgaben zu erledigen und die Verräter zu identifizieren, um sie vom Schiff zu werfen. Aber seid gewarnt! Die Verräter wenden jeden vorstellbaren Trick an, um sich als Besatzungsmitglieder auszugeben, also glaubt nicht alles, was ihr hört. Liefert ein glaubwürdiges Alibi ab, sonst werdet ihr vielleicht fälschlicherweise hinausgeworfen!

PlayStation Plus-Mitglieder können mit einem exklusiven PlayStation Plus-Bundle In-Game-Prämien für Genshin Impact einlösen. Ihr könnt dieses Bundle zusätzlich zu den monatlichen PlayStation Plus-Spielen im PlayStation Store finden und herunterladen, sobald es am 16. Juli verfügbar wird***. Ladet Genshin Impact aus dem PlayStation Store herunter, um darauf zuzugreifen.

Beim Kauf dieses Produkts erhaltet ihr die folgenden In-Game-Prämien für Genshin Impact:

– Urgestein x 160

– Zerbrechliches Harz x 4

– Eines Helden Weisheit x 20

– Mystisches Verstärkungserz x 30

– Mora x 150.000

PlayStation-Mitglieder können bis 1. Juli SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever und Streets of Rage 4 zu ihrer Spielebibliothek hinzufügen.

Beim Kauf einer 12-monatigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft erhaltet ihr Film-Credits, die ihr in der Sony Pictures Core App verwenden könnt.*****

Ob Neuerscheinungen oder zeitlose Klassiker: Wählt aus bis zu 2.000 Filmen und greift auf die größte Bibliothek aus IMAX Enhanced Filmen zu. Seht euch das Beste an, was Sony Pictures Entertainment zu bieten hat, einschließlich Spider-Man: Across the Spider-Verse, Gran Turismo: Based on a True Story, Bad Boys und viele mehr.******

PlayStation Plus Premium-Mitglieder erhalten außerdem Zugriff auf zusätzliche Vorteile.

* Alle drei Spiele stehen PlayStation Plus-Mitgliedern vom 2. Juli bis zum 6. August zur Verfügung.

** Das Angebot des PlayStation Plus-Spielekatalogs kann in bestimmten Regionen abweichen. Das Angebot für eure Region findet ihr am Veröffentlichungstag im PlayStation Store.

*** Um das Bundle zu erhalten, müsst ihr euch innerhalb von 365 Tagen ab dem Kauf über das PlayStation Network bei Genshin Impact einloggen. Wenn ihr euch nach diesem Zeitraum über das PlayStation Network beim Spiel einloggt, könnt ihr es nicht mehr in Anspruch nehmen.

***** Das Angebot gilt vom 26. Juni 2024 bis 10. Juli 2024. Die Anzahl der Film-Credits variiert je nach Tarif und Mitgliedschaftsstatus. Für PS Plus wird eine regelmäßige Abonnementgebühr berechnet, die bis zur Kündigung automatisch abgebucht wird. Es gelten die Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms. Zum Einlösen von Film-Credits ist ein separater Download der Sony Pictures Core App erforderlich. Das Mindestalter für die Registrierung eines Sony Pictures Core Kontos beträgt 18 Jahre. Film-Credits müssen bis 10. Juli 2025 in der App in Anspruch genommen und eingelöst werden. Es gelten die Nutzungsbedingungen von Sony Pictures Core: https://www.sonypicturescore.com/termsofservice

****** Titel und Verfügbarkeit variieren je nach Markt.