PM: The First Descendant erscheint am 2. Juli für PS5 und PS4: Details über neues Charakter-Gameplay sowie Features zur Veröffentlichung (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nachfahren, nach langer Wartezeit wird The First Descendant am 2. Juli endlich weltweit für PS5 und PS4 veröffentlicht!

The First Descendant ist ein Online-Koop-Looter-Shooter in der Third-Person-Perspektive. Im Spiel werdet ihr zu einem Nachfahren, der mysteriöse Kräfte besitzt und die Aufgabe hat, eure Heimat – den Kontinent Ingris – vor außerirdischen Eindringlingen zu beschützen.

Angetrieben von der Unreal Engine 5, ist The First Descendant ein Looter-Shooter der nächsten Generation, der sich auf den Spaß am Grinden und an der Charakterentwicklung konzentriert. In diesem Spiel sammelt und verbessert ihr verschiedene Charaktere, Schusswaffen mit einzigartigen Effekten, externe Komponenten, die die Leistung von Charakteren und Fertigkeiten verbessern, sowie Module, um die Leistung von Charakteren sowie Waffen abzustimmen. Ihr stellt euch vor die Herausforderung, euer eigenes, einzigartiges Build zu erstellen.

Bei Veröffentlichung werden fünf neue Felder, die bisher nicht enthüllt wurden, sowie 16 neue Endgame-Inhalte namens „Instance Dungeons“ (Dungeon-Instanzen) hinzugefügt. Außerdem werden 16 verschiedene „Void Intercept“-Kämpfe (Leereunterbrechungskämpfe) eingeführt – große Boss-Raids, die als Highlights von The First Descendant gelten.

Und es werden Nachfahren hinzugefügt, die eine zentrale Rolle im Spiel spielen. Insgesamt werden 19 Nachfahren eingeführt, darunter 14 originale Nachfahren und 5 Hochleistungsversionen, die sogenannten ultimativen Nachfahren.

Unsere beliebteste Nachfahrin, Bunny, ist bekannt als ikonisches Maskottchen mit einem Helm, der an Hasenohren erinnert. Bunny trägt einen einzigartigen Anzug, der elektrische Energie laden und entladen kann, wodurch sie unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen kann. Dieser Anzug verbessert nicht nur Bunnys Beweglichkeit, sondern ermöglicht es ihr auch, gespeicherte elektrische Energie um sich herum freizusetzen oder sie zu einem starken, fokussierten Strahl zu bündeln, was sie zu einer beeindruckenden Streiterin auf dem Schlachtfeld macht.

Valby ist meine persönliche Favoritin. Sie hat die besondere Fähigkeit, sich jederzeit und überall in Wasser zu verwandeln und Pfützen zu bilden. Auf dem Wasser kann Valby Fertigkeiten mit verringerten MP einsetzen, was einen effizienteren Einsatz der Fertigkeiten ermöglicht. Diese Fertigkeit ermöglicht es Valby, Pfützen zwischen Gegnern zu bilden, um sich schnell fortzubewegen oder sich zu verflüssigen und Hindernisse zu durchdringen, was sowohl Angriffs- als auch Verteidigungsvorteile bietet.

Der von unserem Creative Director am häufigsten empfohlene Nachfahre ist Ajax. Als robuster Kämpfer bietet Ajax ein einzigartiges strategisches Element für das Team. Er besitzt die unglaubliche Fähigkeit, den physischen Raum zu verzerren und Schutzschilde für Verbündete zu beschwören. Diese Schilde wehren gegnerische Angriffe effektiv ab, während sie verbündete Angriffe ungehindert passieren lassen, was Verbündete schützt und ihnen einen taktischen Vorteil verschafft. Er gewährt seinen Teamkameraden Sicherheit auf dem Schlachtfeld und ermöglicht es ihnen, ungehindert anzugreifen.

Außerdem freuen wir uns, zum ersten Mal speziell für PlayStation-Fans die zur Veröffentlichung verfügbaren Grafik-Features vorzustellen. Seit der offenen Crossplay-Beta im letzten Jahr haben wir viel Arbeit in die Optimierung und Verbesserung der Grafikqualität für PlayStation investiert.

Als Erstes haben wir einen ausgewogenen Modus zu den Grafikeinstellungen hinzugefügt, der während der Beta nicht verfügbar war. Ihr könnt jetzt aus drei Modi wählen: „Fidelity“ (Wiedergabetreue), „Balanced“ (Ausgewogen) und „Performance“ (Leistung). Diese Modi bieten eine Vielzahl von Optionen, die euren Vorlieben entsprechen.

Auf PlayStation 5 haben wir die hochauflösende Shadow-Mapping-Technik „Virtual Shadow Map“ (VSM) implementiert, die von der Unreal Engine 5 nach umfangreichen Optimierungsarbeiten bereitgestellt wird, um die visuelle Qualität insgesamt zu verbessern.

Des Weiteren haben wir Optionen für Raytracing und AMD Frame Generation hinzugefügt, die diejenigen ansprechen, die sich eine bessere visuelle Qualität oder Leistung wünschen.

Wir freuen uns, diese verbesserten PlayStation-Features endlich mit euch teilen zu können, und hoffen, dass unsere Fans sie genießen werden.

Das Entwicklerteam von The First Descendant hat immer ein offenes Ohr für euer Feedback. Daher laden wir euch ein, den Kontinent Ingris zu erkunden und eure wertvollen Erkenntnisse mit uns zu teilen. The First Descendant erscheint am 2. Juli für PS5 und PS4.