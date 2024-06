PM: Crunchyroll kündigt das Erscheinungsdatum für Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm an (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crunchyroll kündigt das Erscheinungsdatum für Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm an

– Das neue Kapitel der gefeierten Saga wird am 27. August 2024 in den deutschen und österreichischen Kinos veröffentlicht.-

Berlin, 26. Juni – Heute kündigte Crunchyroll in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment Deutschland das Erscheinungsdatum für Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm an.

Der neue Teil der Saga wird am 27. August 2024 in Deutschland und Österreich veröffentlicht.

Wie bei den vorherigen Kapiteln wird der Film in den deutschsprachigen Ländern sowohl in der Originalsprache Japanisch mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Synchronisation verfügbar sein.

Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm ist der neueste Film über Conan Edogawa, einen 17-jährigen Meisterdetektiv im Körper eines Kindes, der im Geheimen allerlei Mordfälle löst. Im neusten Ableger schließt er sich mit seinem Detektivfreund Heiji Hattori zusammen, um sich seinem alten Rivalen, dem Meisterdieb Kaitô Kid, entgegenzustellen.

Hakodate auf der nördlichen Hauptinsel Hokkaido. Die Visitenkarte von Kaitô Kid wird im Lagerhaus der Onoe-Gruppe gefunden. Zur gleichen Zeit wird im Lagerhausbezirk von Hakodate eine Leiche mit einem aufgeschlitzten Kreuz auf der Brust entdeckt. Die Spur führt zum „Händler des Todes“, einem Amerikaner mit japanischen Wurzeln, der in ganz Asien als Waffenhändler tätig ist. Es ist Zeit für eine epische Schatzsuche!

Die ersten 30 Minuten des Films Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm werden exklusiv auf der deutschen Anime-Convention AnimagiC am 3. August erstmals vorgeführt.

© 2024 GOSHO AOYAMA/DETECTIVE CONAN COMMITTEE All Rights Reserved.

© 2024 GOSHO AOYAMA/DETECTIVE CONAN COMMITTEE All Rights Reserved.