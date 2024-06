Pioneers of Pagonia: Update bringt Bergbau und Gegnerfraktion

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 25. Juni 2024 erschien das Mining-Update für Pioneers of Pagonia (in Die Viertelstunde), das dem Early-Access-Titel von Siedler-Erfinder Volker Wertich eine ganze Reihe neuer Inhalte hinzufügt.

Namensgebend für das Update sind neue Ressourcen, die untertage vorkommen und durch Geologen aufgespürt werden müssen, ehe ihr sie mit Bergwerken fördern könnt. Neben allen Gebäuden und Einheiten rund um diesen Wirtschaftszweig findet aber auch mit den Scavs eine neue feindliche Fraktion ins Spiel. Dabei handelt es sich um gesetzlose Plünderer, die ihr Territorium ausweiten und denen ihr mit euren Einheiten Paroli bieten müsst.

Unten eingebunden findet ihr die Zusammenfassung eines Live-Streams, in dem Volker Wertich und Community-Managerin Katharina die neuen Features demonstrieren.