Forza Horizon 4 nur noch bis 15. Dezember digital erhältlich

PC XOne Xbox X

Forza Horizon 4 wird laut einer Meldung auf der Webseite des Spiels ab dem 15. Dezember 2024 nicht mehr bei digitalen Plattformen zu kaufen sein. Das betrifft Steam und den Xbox-Store, wo das Rennspiel bis jetzt angeboten wurde. Als Grund werden Lizenz- und andere Vereinbarungen genannt. Nach der Entfernung aus den Shops soll es weiterhin spielbar sein, verspricht der Hersteller, samt den Online-Funktionen. Forza Horizon 3 wurde auf diese Weise bereits 2020 ausgelistet.

In der Ankündigung werden für die Zwischenzeit Sonderangebote in Aussicht gestellt. So ist das Spiel aktuell bei Steam 80 Prozent reduziert und soll im Juli für Xbox reduziert sein. Zu kaufen sind aber nur noch die Grundversion des Spiels in den Varianten Standard, Deluxe und Ultimate; die separat erhältlichen DLCs wurden bereits von den Plattformen entfernt. Käufer von DLCs über Microsofts Gamepass, die also bisher das Grundspiel nicht besitzen, sollen einen Key für dasselbe erhalten, sofern sie den Gamepass zum vollen Preis beziehen.

Forza Horizon 4 war 2018 veröffentlicht worden und wurde im GamersGlobal-Test positiv bewertet. Seine Entfernung aus den Shops dürfte die aktuelle Diskussion um die Erschwernisse beim Zugriff auf historische Computerspiele befeuern – beziehungsweise über die Unbeständigkeit durch aktuelle digitale Distributionsmethoden und Internetanbindungen des Kulturguts.