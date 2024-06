PM: Crunchyroll kündigt deutsche und weitere Synchronisationen für „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc“ an (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Crunchyroll kündigt deutsche und weitere Synchronisationen für „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc“ an

– Deutsch, Englisch, lateinamerikanisches Spanisch und Portugiesisch werden exklusiv ab dem 30. Juni auf Crunchyroll verfügbar sein. Das actiongeladene Finale des Hashira Training Arcs soll ebenfalls am 30. Juni Premiere feiern.

–

25. Juni 2024 – Aniplex of America’s hochgelobtes Anime „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc„ wird in mehreren Sprachen synchronisiert, darunter Deutsch, Englisch, lateinamerikanisches Spanisch und Portugiesisch. Exklusiv auf Crunchyroll können Fans die Serie in diesen Synchronfassungen ab Sonntag, dem 30. Juni, um 22:30 Uhr MESZ sehen.

Folgende Personen kehren zurück und übernehmen erneut ihre Rollen auf Deutsch:

Die Synchronisationen für „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc„ wurden in Deutsch, lateinamerikanischem Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Französisch, Hindi, Tamil und Telugu produziert. Synchronisationen in Italienisch und kastilischem Spanisch werden zu einem späteren Zeitpunkt produziert.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc – offizielle Zusammenfassung:

Zum Hashira-Training… Die Mitglieder des Demon Slayer-Korps und ihre ranghöchsten Schwertkämpfer, die Hashira. In Vorbereitung auf die bevorstehende letzte Schlacht gegen Muzan Kibutsuji startet das Hashira-Training. Während jeder den Glauben und die Entschlossenheit in seinem Herzen trägt, beginnen Tanjiro und die Hashira eine neue Geschichte.

Zusätzlich wird das Finale des Hashira Training Arcs diesen Sonntag, den 30. Juni um 20:45 Uhr MESZ auf Crunchyroll Premiere feiern. Die einstündige Spezialfolge wird mit Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch, lateinamerikanischem Spanisch, Portugiesisch und Russisch verfügbar sein.

Die TV-Serie „ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba „ , die 2019 debütierte, zusammen mit dem Entertainment District Arc (2021), dem Swordsmith Village Arc (2023), dem Film „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train“ (2020) und den ersten Episoden des Hashira Training Arcs (2024) sind alle derzeit auf Crunchyroll zum Streamen verfügbar.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Crunchyroll News.