Beyond Good & Evil 2: Ubisoft bekräftigt, das Spiel ist noch in Entwicklung

PC XOne PS4

Heute erscheint mit Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition eine überarbeitete Neuauflage des ursprünglich im Jahre 2003 erschienenen Action-Adventures.

Um die erstmals 2017 angekündigte Fortsetzung Beyond Good & Evil 2 ist es schon lange ruhig geworden, doch im Zuge eines Beitrags mit Antworten auf häufige Fragen zur Neuauflage des ersten Teils auf X bekräftigte Ubisoft erneut:

"Ja, Beyond Good & Evil 2 befindet sich weiter in Entwicklung und wir können es gar nicht abwarten, bis ihr in der 20th Anniversary Edition mehr über Jades Vergangenheit entdeckt."

Der zweite Teil des Satzes bezieht sich dabei auf eine neu hinzugefügte Schatzjagd-Mission, die auch eine Verbindung zur Story des zweiten Teils herstellen soll.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition erscheint am 25. Juni 2024 zum Preis von 20 Euro für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series S|X.