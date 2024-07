Darauf freut sich die Redaktion im... Juli 2024

Böser Held und Spiele-Vielfalt

Teaser Da kein einzelner Release im Juli merklich dominiert, gibt es weniger Überschneidungen (sprich: mehr Vielfalt) bei mit Freude erwarteten Spielen der GG-Autoren. Anders sieht es an der Kino-Front aus.

Anarcho-Held Deadpool durchbricht nicht nur in schöner Regelmäßigkeit die vierte Wand , sondern bricht auch mit d en familienfreundlichen Altersfreigabe-Traditionen, bereits der erste Teil war schon “nur für Erwachsene”. Diesmal kommt auch Hugh Jackman in seiner Paraderolle des Wolverine zurück. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Eher ein “ Guilty Pleasure” dürfte die dritte Staffel vo n Barbecue Showdown sein. Die Grill-Reality-Show ist schon fest in meinem persönlichen Kalender eingetragen. Außerdem dabei: D as Sequel zum Historienhit Vikings, genannt Vikings Valhalla , geht nun in die dritte und finale Saison. Nicht ganz so stimmig und r und wie das Original, aber immer noch sehenswert.

[FILME/SERIEN] Ich mag dann doch nicht auf August warten, bis alle (nur!) acht Folgen vonerschienen sind. Staffel 2 beginnt jedenfalls schon mal sehr verheißungsvoll. Und ich muss wissen, ob Superkoch Carmen in der 3. Staffel vonwieder aus dem Kühlraum gelassen wurde.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ob ich noch weiterspielen werde? Das schreibe ich vermutlich heute im aktuellen Jörgspielt. Und als alter Bladerunner-Fan werde ichmindestens antesten, aussehen tut's schon mal klasse.[SONSTIGES] Bis Mitte Juli steht vieles bei GamersGlobal im Zeichen des GamersGlobal-RetroGamer-Grillfests am 13.7. – es wurden nun für 100 Personen Zelte, Bänke, Geschirr und so weiter bestellt. Letzte Anmeldungen sind bis diesen Samstag (6.7.) möglich . Auch das Diamant-Meeting am Vortag hat ein Zuhause gefunden.[FILME/SERIEN] Eine gewisse neue Staffel wird sich nicht irgendwo in den sonnenlosen Klaftern des Watchlist-Gebirges wiederfinden, sondern direkt geschaut (sofern die Folgen nicht wöchentlich erscheinen):geht in die zweite Runde und die erste Season diese Adaption eines koreanischen Webcomics hat mir ausnehmend gut gefallen. Das Genre ist etwas andere Fantasy: Der Hauptcharakter Bam betritt den namensgebenden Turm, weil die Frau, die für ihn wie eine große Schwester ist, einige Zeit zuvor darin verschwunden ist. Die vom Turm Gerufenen kämpfen um Leben und Tod, um dessen höhere Ebenen zu erreichen. Wer es bis zur Spitze schafft, soll gottgleich werden. Was als Battle Royal beginnt, ändert sich, als die Regeln einer ganzen Gesellschaft im Turm sich offenbaren und die Überlebenden zeitweise eine Schicksalsgemeinschaft bilden, während sie auf die höheren Stockwerke vorbereitet werden. Ich bin gespannt, was mich nun erwartet, denn durch einen Blick in die Vorlage weiß ich: Nach dem fiesen Ende der ersten Staffel kommt anscheinend ein Sprung zu anderen Charakteren an einem ganz anderen Ort.[SPIELE/BRETTSPIELE] Das Studio hinter dem Item-Shop-Roguelitemeldet sich im Juli mitzurück. In dem Strategie-Titel wehr ihr nachts ganz ähnlich wie inoderMonsterhorden ab und nutzt den Tag, um eure Siedlung weiter auszubauen. Eine Besonderheit dabei ist der kleinteilige Aufbau der Festungsanlagen in Lego-Manier. Im Gegensatz dazu geht es infriedlich und heimelig zu: Ihr spielt die neue Hexe in einem Ort und eröffnet einen Laden, in dem Gerichte mit magischen Eigenschaften zubereitet und die dann den hungrigen Stadtbewohnern liefert. Die Bewegung durch die 2D-Pixelstadt hat dabei Plattforming-Elemente. Besagte Stadt liegt idyllisch am Meer, genau das Richtige für den Sommer![SONSTIGES] Bald steigt das GG&RG-Grillfest! Wird schön, da wieder altbekannte Gesichter zu sehen und neue Bekanntschaften zu machen. Musikalisch wiederum hat es mir ein Soundtrack angetan: Ich habe mit einem Freund das Beat-em-upim Koop angefangen. Dabei war ich wieder schnell Feuer und Flamme für die poppigen Synthwave-Lieder die wie im Vorgänger das Prügeln versüßen – insbesondere bei den Stücken mit Gesang. Entsprechend rotieren gerade die Soundtracks von Teil 1 und 2 bei mir regelmäßig (im imaginären CD-Spieler, höre ich das doch in Wahrheit digital).[FILME/SERIEN] Den originalenhabe ich damals im Kino gesehen und, von ein paar netten Effekten abgesehen, als eine der schlimmsten cineastischen Geldverschwendungen in Erinnerung. Tatsächlich würde mich die äußerst kreativ benamste Fortsetzungaber nun reizen – nur um herauszufinden, ob der Nachfolger das erzählerische Niveau noch unterbieten kann. Diese Frage würde ich, gemessen am grausigen Trailer, aber schon tendenziell mit ja beantworten. Daher weiß ich noch nicht, ob so viel Freude an medialen Unfällen in mir steckt, dass ich (schon wieder) Geld dafür ausgeben will. Pflicht hingegen ist klar. Nicht nur, weil ichundso sehr mag. Die beiden Vorgänger gehören für mich, nach dem erstem-Film von, schlicht zu den besten Comic-Verfilmungen überhaupt. Und ich hätte schon nach Teil 1 nicht gedacht, dassnoch besser werden könnte, aber genau das war der Fall. Noch brutaler, noch witziger, noch krassere Action-Szenen. Ich weiß natürlich noch nichts, aber die Chancen stehen nach den Vorgängern sehr gut, dass Deadpool & Wolverine mein Film des Jahres wird, wenn er auch nur halbwegs an die ersten beiden Teile rankommt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Was die großen Titel betrifft, ist der Juli ja traditionell Saure-Gurken-Zeit. Drei Titel reizen mich aber trotzdem sehr. Da wäre als erstes der, dessen Vorgänger ich im vergangenen Jahr getestet habe. Viel zu einem richtig guten Titel fehlte da nicht, weshalb ich sehr gespannt bin, ob Entwickler Frontier sich entscheidend weiterentwickeln kann. Das zweite Spiel ist der Pixel-Survival-Horror. Tatsächlich ist mir das Spiel erst beim Durchforsten der Release-Liste überhaupt aufgefallen. Aber das macht mich schon allein mit seinem Erster-Weltkrieg-Setting an. Vor allem wäre es bei weitem nicht das erste Spiel, beim dem Team 17 als Publisher ein echte Indie-Perle auf den Weg gebracht hätte. Zu guter Letzt wäre da nochgewesen – wenn es sich nicht kürzlich auf September verschoben hätte.[SONSTIGES] Während ich diese Zeilen schreibe, hat das Achtelfinale noch nicht stattgefunden und womöglich ist dann schon alles vorbei. Aber ich schwelge ja schließlich jetzt in Vorfreude darauf, dass wir ja vielleicht wirklich den Traum wahrmachen können, im eigenen Land Fußball-Europameister zu werden. Ansonsten freue ich mich auf zwei Hands-on-Events zu zwei sehr vielversprechenden Titeln. Wegen des ersten werde ich zwar das GG-Grillfest verpassen, aber wenn das (hier natürlich nicht genannte) Spiel so gut wird, wie ich hoffe, wird mich das über den gröbsten Schmerz hinwegtrösten.[FILME/SERIEN] Die-Reihe (auf deutsch bekannt als Ich, einfach unverbesserlich) ist sicher nicht die Krone der cinaliber ist. Der

[SPIELE/BRETTSPIELE] Im Monat Juli habe ich exakt ein Spiel auf meiner “To Do”-Liste. Eines! Und das reicht auch dicke aus: The Legend of Heroes - Trails Through Daybreak erscheint nämlich endlich auch weltweit, nachdem es bereits in 2021 in Japan für die PS4 erschienen ist (der Port für die PS5 kam dann rund ein Jahr später). Mit Daybreak startet Nihon Falcom einen neuen Storybogen im Trails-Universum und fokussiert sich dabei auf die Geschehnisse in der Calvard Republik. Für mich als Fan natürlich ein Pflichtkauf! Mit geschätzten 90 Stunden Spielzeit liegt Trails Through Daybreak in etwa beim gleichen Umfang wie Cold Steel 3 aus der Vorgänger-Reihe. Das lässt wenig Raum für weitere Spiele in diesem Monat.



[SONSTIGES] Spaß sieht anders aus: Ruppige Romane oder Comics stehen in diesem Monat nicht auf meiner Leseliste, stattdessen eine Menge an Förderanträgen, Business Pläne für ein neues Unterfangen, ein Produkt-Pitch und eine Investorenpräsentation, diverse Datenbank-Dokumentationen, und ein paar Studentenarbeiten sind alles, was ich diesen Monat noch in den schon ziemlich überschaubaren Zeitplan quetschen kann. Hinzu kommen noch ein etwas umfangreicheres Roadmap-Dokument für einen lokalen Entwickler und diverse Plattform-Guidelines und erste Vorbereitungen für die Gamescom im August.



Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Demnächst sollte die dritte Staffel vonauch auf dem deutschen Disney Plus verfügbar sein – auch wenn erste Reviews in die, nun ja, Regionen zaghafterer Zustimmung gehen. Fürderhin gilt die Freude auch mehr von. Nicht zuletzt natürlich ebenfalls fest eingeplant: Ein Kinobesuch für[SPIELE/BRETTSPIELE] Der alte Echtzeitstrategie-Haudegen in mir freut sich natürlich besonders auf. Auch wenn mir das Design nur so Viersiebtel zusagt, hoffe ich angesichts des von BLizzard ausgeweideten Entwickler-Teams auf ein Spiel, dass meine regulären-Neuinstallationsroutinen unterbricht.[SONSTIGES] Hier bitte beliebigen, zum Erscheinungszeitpunkt aktuell wirkenden Text zu den EM-Ergebnissen denken. Kann jemand mehr Eigentore? Mehr Karten pro Spiel? Da geht noch was![TAYLOR SWIFT] The Eras Tour in der Bundesrepublik, das werden (mindestens) dreieinhalb erinnerungswürdige Stunden. Ich sage das als jemand, der insgesamt kein halbes Dutzend Live-Konzerte erlebt hat.