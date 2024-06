PM: Fortnite Reload: Temporeiche 40-Spieler-Erfahrung auf der neuen OG-Insel (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein brandneuer Spielmodus ist jetzt in Fortnite verfügbar! In Reload erwartet euch eine deutlich rasantere Spielerfahrung als in der klassischen Battle-Royale-Variante.

Statt 100 Spieler treten hier lediglich 40 Spieler an. Genauer gesagt: 10 Teams, die aus jeweils vier Mitgliedern bestehen. Die Besonderheit: In Fortnite Reload erhalten Teammitglieder Neustarts.

Wie oft könnt ihr neu starten? Bis zum Ende der Runde, da zu diesem Zeitpunkt der Neustart deaktiviert wird. Neu starten geht allerdings nur, wenn noch mindestens ein Mitglied eures Teams übrig ist. Stirbt der letzte Teammate, war es das für euch. Entweder euer ganzes Squad wird ausgeschaltet oder ihr eliminiert alle eure Gegner und erzielt dadurch einen epischen Sieg!

Als Schlachtfeld dient eine neue Umgebung, die wesentlich kompakter als die weitläufige Insel aus Kapitel 5 Saison 3 ausfällt. Vor allem die OGs unter euch dürften sich hier wohlfühlen, da vertraute Ortschaften wie Tilted Towers und Retail Row auf euch warten.

Auf der kleinen Map geht es intensiv zur Sache. Hinter jeder Ecke könnte ein Gegner lauern, und der Sturm kommt schneller denn je. Zu kurze Runden sind jedoch dank der Neustart-Funktion nicht zu befürchten. Sie erlaubt es euch, nach einer Eliminierung zurückzukommen und erneut auf der Insel zu landen.

Zuerst sind die Neustart-Timer 30 Sekunden lang. Später in der Runde verlängert sich die Dauer auf 40 Sekunden. Jedoch lässt sich die Ablaufzeit verkürzen! Streckt einen Gegner nieder, um den Timer um zwei Sekunden zu verkürzen. Eliminiert ihr jemanden, reduziert sich die Zeit um vier Sekunden. Schafft ihr es, ein ganzes Squad auszulöschen, sinkt die Zeit sogar um zehn Sekunden.

Geht ihr mal zu Boden, habt ihr die Wahl: Entweder ihr wartet auf die Wiederbelebung durch einen Teamkameraden oder ihr startet sofort den Neustart-Timer.

Sowohl mit als auch ohne Bauen könnt ihr Reload spielen. Entscheidet euch also, ob ihr wilde Build Fights auf engem Raum bevorzugt oder voll auf eure Schusswaffen vertraut.

Zu Beginn besitzt ihr übrigens ein einfaches Sturmgewehr und – falls Bauen aktiviert ist – 100 Holz.

Fahrzeuge müsst ihr nicht befürchten. Angesichts der engen Umgebung wären die 40-Spieler-Schlachten dadurch wohl im Chaos versunken. Weil sich alle Orte schnell zu Fuß erreichen lassen, braucht ihr ohnehin keine Autos.

Waffen gibt es dafür umso mehr. Verschiedene Schießeisen wurden aus dem Tresor gepackt, um euch abwechslungsreiche Ballereien zu ermöglichen! Hier ein paar davon:

– Revolver

– Taktische Schrotflinte

– Hebelschrotflinte

– Schwere Schrotflinte

– Taktische Maschinenpistole

– Infanteriegewehr

– Schweres Sturmgewehr

– Repetier-Scharfschützengewehr

– Raketenwerfer

– Greifer

Belohnungen dürfen bei einem neuen Spielmodus dieser Art natürlich nicht fehlen. Mehrere Einführungsaufträge könnt ihr erledigen, wovon jeder euch 20.000 Erfahrungspunkte einbringt.

Schließt ihr drei Stück ab, erhaltet ihr den Kondensstreifen “Digitaler Drohnenkampf”. Absolviert ihr sechs Aufträge, gibt’s die “Poolwürfel”-Lackierung. Solltet ihr ganze neun Aufträge erledigen, bekommt ihr das Rücken-Accessoire “Bananenbad”.

Für einen epischen Sieg gibt es ebenfalls eine coole Belohnung: den Hängegleiter “Der Neustartschirm”.

Ihr seht also, dass der neue Modus eine Menge zu bieten hat. Stürzt euch jetzt rein, um eine temporeiche Spielerfahrung mit vielen coolen Waffen und tollen Belohnungen zu genießen!