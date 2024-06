Avowed: Neue Infos zu Party, Spielzeit und mehr

PC Xbox X

Mit Avowed veröffentlicht Obsidian Entertainment später in diesem Jahr ein neues RPG in der Welt von Pillars of Eternity (Teil 1 im Test), das ihr entweder aus der Ego- oder der Third-Person-Perspektive erlebt.

Das Magazin Game Informer hat jüngst ein ausführliches Interview mit Game Director Carrie Patel und Gameplay Director Gabe Paramo veröffentlicht, in dem die beiden genauer auf diverse Features des Rollenspiels eingehen, nachdem es rund um den jüngsten Xbox Games Showcase bereits einen neuen Story-Trailer sowie einen Xbox-Podcast zum Spiel gab.

So sprechen Patel und Paramo unter anderem über die Party: Im Zuge des Abenteuers werden sich euch vier Begleiter anschließen, die allesamt mit der Hauptgeschichte verwoben sind. Diese werden Leben in euer Lager bringen und auch Dialoge miteinander führen. Wenn ihr Aufgaben in Angriff nehmt, werdet ihr immer zwei dieser Begleiter auswählen können, die euch dann bei Erkundung und Quests begleiten.

In puncto Spielzeit soll sich Avowed am ehesten mit The Outer Worlds (im Test) vom selben Studio vergleichen lassen. Dasselbe gelte auch für die Gestaltung der offenen Spielwelt, es gibt also nicht eine zusammenhängende Open World, sondern eine Reihe miteinander verbundener offener Zonen. Allerdings sei Avowed nicht so auf Humor getrimmt wie das genannte SF-Rollenspiel. Die Stimmung soll ähnlich ernst ausfallen wie in Pillars of Eternity - Deadfire (im Test).