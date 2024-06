Red Faction: Geplante Fortsetzung von Fishlabs eingestellt

Ist Fishlabs nur noch Support-Studio?

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Red Faction - Guerrilla ab 9,97 € bei Amazon.de kaufen.

Das Titelbild zeigt Red Faction - Guerilla

Nach der Veröffentlichung des story-lastigen Weltraum-Shooters Chorus - Rise as One (im Test) hat Entwickler Fishlabs an zwei Projekten gearbeitet. Einmal ein eigenständiges "Project Black", für das 5,5 Millionen Euro an Games-Förderung für Fishlabs bewilligt wurden (eine Rekord-Summe) und "Project White", bei dem es sich laut Gerüchten um ein neues Red Faction handeln sollte.

Als im November 2023 die Kündigung von rund der Hälfte der Mitarbeiter bei Fishlabs im Zuge der Entlassungswelle bei Embracer bekannt gegeben wurde, war damit auch das Ende von Project Black besiegelt – so weit, so bekannt. Wie ein ausführlicher Artikel von Rock Paper Shotgun nun beleuchtet, wurde Project Black aber schon einige Zeit vor dem November 2023 auf Eis gelegt und auch das von Fishlabs geplante neue Red Faction erhielt kein grünes Licht (weil die Hälfte der Entscheider dafür war und die Hälfte dagegen). Die Entlassungen Ende letzten Jahres fanden unmittelbar nach der Entscheidung gegen ein neues Red Faction statt.

Basierend auf Interviews mit diversen der gekündigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnet der Journalist Edwin Evans-Thirlwell nach, was die Grundidee von Project Black war (es handelte sich um ein Metroidvania, nicht um eine Fortsetzung von Chorus), was dessen Entwicklung verkomplizierte und wie sich das Team nach Einstellung des Projekts nach einem Gutachten von Embracer neu aufstellte.

Das neue Red Faction sollte einerseits auf Nummer sicher gehen und den Fokus auf die Zerstörung von Gebäuden legen, andererseits sollte es mehr Freiheiten beim Lösen der Aufgaben geben, ähnlich wie bei Immersive Sims wie Dishonored und NPCs sollten in Dialogen auf den gewählten Lösungsweg reagieren.

Der Artikel beschreibt eine Pitch-Präsentation bei Publisher Plaion für das neue Red Faction im Cosplay und auch Eindrücke davon, wie mitgenommen die Studioleitung war, als sie in einer Vollversammlung die Kündigungen bekanntgeben musste – allgemein hätten sich die beiden Studioleiter sehr für die Belegschaft eingesetzt.

Thirlwell zeichnet ein Bild von einem aufstrebenden Studio (wenn auch nicht frei von Problemen), das zur ungünstigsten Zeit von Embracers Sparkurs getroffen wurde und auf das die ehemaligen Angestellten überwiegend positiv zurückblicken. Embracer habe sich aber nach dem Kauf von Plaion wenig eingemischt und die Kommunikation habe vorwiegend mit dem deutschen Publisher stattgefunden (der hatte zuvor Fishlabs übernommen). Negative Auswirkungen durch den Mutterkonzern Embracer habe es also erst durch die massiven Entlassungen gegeben.

Über die ganze Zeit der Projekte Black und White hinweg habe schon ein Team innerhalb der Belegschaft Aufträge zur Unterstützung anderer Studios angenommen, zum Beispiel für Powerwash Simulator-Studio Futurlab (das nicht zu Embracer gehört). Als Thirlwells anonyme Interview-Partner den Hamburger Entwickler verließen, gab es kein eigenes Projekt mehr und Fishlabs war nurmehr Support-Entwickler für andere Studios unter Embracer. Mit Menschen, die derzeit bei Fishlabs arbeiten, sprach Thirlwell nicht und er bekam keine Stellungnahme seitens Plaion oder Embracer.