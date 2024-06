Industria 2: Ärger mit der Stasi im neuen Gameplay-Trailer

PC

Entwickler Bleakmill und Publisher Headup haben einen neuen Trailer zum von Half-Life 2 inspirierten Ego-Shooter Industria 2 veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie die Heldin Nora in einem Minenschacht eine Gruppe Gegner los wird. Statt sie im direkten Kampf zu stellen, zerstört sie aus der Ferne eine Maschine des Trupps, die ihnen bis dahin die tödlichen Roboter im Gebiet vom Hals gehalten hat.

Bei den erwähnten Gegnern handelt es sich dabei um Mitarbeiter der Stasi. Die Industria-Reihe versetzt euch nämlich in die Zeit unmittelbar vor dem Fall der Berliner Mauer, allerdings verschlägt es Nora im ersten Teil zügig in eine Paralleldimension, in der es vor Killerrobotern wimmelt.

Industria 2 soll 2025 über GOG, Steam und den Epic Games Store erscheinen.