Elden Ring DLC: PC-Spieler kritisieren Performance und Bossgegner

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Die Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird auf Steam von PC-Spielern sehr viel negativer bewertet, als es die hohen Testwertungen erwarten ließen. Derzeit steht das Spiel bei einer Steamnutzerwertung von 63 Prozent, eine Wertung, die auf Steam bei anderen Spielen eine Kaufwarnung wäre. Die Kritiken wiederholen dabei zwei Punkte: Schlechte Performance und überschwere Bossgegner.

Die berichteten Performanceprobleme fasst ein derzeit prominent sichtbares Review so zusammen:

Dabei ist bisher unklar, ob die Performanceprobleme an bestimmten Hardwarekonfigurationen oder Einstellungen liegen.

Beides sollte nicht die Ursache für die Probleme mit den Bossgegner sein. Diese werden für ihre generelle Schwierigkeit kritisiert. Auf der einen Seite seien ihre Komboangriffe zu lang und ohne ausreichend Möglichkeiten, selbst Angriffe abzusetzen. Vor allem aber sei ihr Schaden zu hoch, sodass selbst erfahrene Spieler mit vielen Upgrades sich chancenlos sehen und daher eine negative Bewertung hinterlassen. Teils erwähnen diese Reviews ausdrücklich, sich auch mit den neuen Upgrademöglichkeiten der Erweiterung befasst zu haben.

Im GamersGlobal-Test wurde Shadow of the Erdtree sehr positiv bewertet und auch die Playstationversion statt der PC-Version getestet. Trotzdem lassen sich Elemente der Kritik der Steamspieler auch im Test finden: So erwähnte auch Tester Hagen Gehritz, von einem schweren Bossgegner selbst im späteren Verlauf des Tests noch genervt worden zu sein. Und er warnte vor den Raytracing-Effekten, die auch auf der Playstation 5 zu Rucklern führen würden.