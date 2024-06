Wipeout: noclip-Dokumentation zur Fun Racer-Serie von Psygnosis

PC MacOS andere

Das noclip-Team um Spielejournalist und Dokufilmer Danny O'Dwyer hat sich in seinem neuesten Projekt dem ikonischen Fun Racer Wipeout aus den 90er Jahren angenommen. Das erste Wipeout war 1995 Starttitel der ersten PlayStation und eignete sich aufgrund der Optik und dem Geschwindigkeitsgefühl besonders gut zur Demonstration der damaligen "3D-Power" der Sony-Konsole. Das unter der News eingebundene halbstündige 4K-Video beschränkt sich auf die ersten Titel der Reihe, die vom britischen Studio Psygnosis entwickelt wurden und stellt im Gespräch mit Studio-Komponist Tim Wright insbesondere den für die Zeit außergewöhnlichen Soundtrack und Soundeffekte der Hoverracer-Reihe in den Fokus am Beispiel des erfolgreichen zweiten Teils Wipeout 2097.

Wipeout wurde in einer durchaus interessanten Zeit der Videospielegeschichte entwickelt, als die Branche dabei war, den Sprung von 2D zu 3D zu wagen. Nicht alle Studios haben diesen Schritt geschafft. Psygnosis, seit 1985 schon auf Amiga und Atari erfolgreich, war diesbezüglich ein Pionier und wurde schon bald (1993) von Sony gekauft. Die Doku beleuchtet die frühe Phase der Demo-Szene, die Anfänge lizenzierter Soundtracks, bietet Einblicke in die Entwicklungsarbeit und hält einige Anekdoten parat. Darüber hinaus werden Inspirationsquellen wie Super Mario Kart von 1992 erwähnt, die aufkommende Techno-Szene der frühen 90er samt berühmter Bands der Zeit beleuchtet und der Impact der Wipeout-Reihe auf spätere Serien wie F-Zero und Co. verdeutlicht.