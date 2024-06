Mario, Samus, Zelda

Switch

Teaser Bei der jüngsten Nintendo Direct gab es erstes Gameplay von Metroid Prime 4 und diverse Neuankündigungen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Metroid Prime 4 - Beyond ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Über eine Stunde an Neuigkeiten gab es in der Nintendo Direct vom 18. Juni 2024. Darunter waren Neuankündigungen wie Mario & Luigi - Brothership, The Legend of Zelda - Echoes of Wisdom und endlich gab es mehr von Metroid Prime 4 als das Logo zu sehen.

In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir von euch wissen, welches der Spiele aus der Präsentation ihr am spannendsten findet. Dafür haben wir in der Umfrage unten die größten Titel und Neuankündigungen für euch herausgefiltert.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.