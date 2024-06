PM: Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition erscheint am 25. Juni (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 21. Juni 2024 – Heute kündigte Ubisoft an, dass Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition am 25. Juni für PlayStation®5 & PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo SwitchTM, Amazon Luna und PC über den Ubisoft Store, Epic Games Store und Steam erhältlich sein wird, um das 20-jährige Bestehen der Reihe zu feiern. Auf der Limited Run Games-Konferenz wurde außerdem bekannt gegeben, dass eine Collector Edition erscheinen wird, die ab dem 12. Juli vorbestellt werden kann.

Der Launchtrailer zu Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die Spielenden können das bahnbrechende Action-Adventure (wieder-)entdecken, indem sie die wunderbare maritime Welt von Hillys auf die bestmögliche Art und Weise erkunden, mit einer verbesserten Performance von bis zu 4K, 60fps und zahlreichen Verbesserungen, einschließlich Autosave, Cutscene-Skip, voller Controller- und Tastatur & Maus-Unterstützung sowie Cross-Save über alle Plattformen.

Neben diesen Upgrades bietet Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition auch einen neuen Speedrun-Modus, um die Spielenden herauszufordern, mehr als 20 neue Erfolge und eine Jubiläumsgalerie, die tief in die Entwicklungsgeschichte des Spiels eintaucht und tonnenweise nie zuvor gesehene Artworks, Videos und vieles mehr enthält.

Darüber hinaus wird diese Sonderausgabe eine neue Schatzsuche enthalten, bei der die Spielenden mehr über Jades Vergangenheit erfahren und exklusive kosmetische Belohnungen sammeln können. Diese exklusive neue Mission verrät auch mehr über die erzählerische Verbindung zu Beyond Good & Evil 2 und zeigt Ubisofts anhaltendes Engagement für die Reihe.

Die neuesten Informationen zu Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition finden Sie unter: https://bgegame.com/20th-anniversary

Für weitere Informationen über andere Ubisoft-Spiele besuchen Sie bitte news.ubisoft.com.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store.

About Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition

​Developed by Virtuos Games under the supervision of Ubisoft Montpellier, Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition celebrates the 20 years of the legendary Ubisoft franchise. Thanks to many quality of life and performance updates, players will be able to (re)discover the original game on all platforms with new features and exclusive new content, including a Treasure Hunt revealing more about Jade’s history.

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.