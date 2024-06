Strategie-Content-Creator Jonathan "Yogdog" Brown verstorben

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Statt der heutigen Tea Time auf SlitherineTV hat der Publisher einen Stream in Erinnerung an Jonathan "Yogdog" Brown geschaltet. Der sicher vielen Strategie-Fans bekannte Content Creator ist, zumindest für Außenstehende, unerwartet verstorben. Der Brite war Teil der SlitherineTV Crew und hat in dieser Funktion auch den offiziellen Kanal bespielt. Auf seinem eigenen Twitch-Kanal war er seit 1. Januar 2021 jeden Tag auf Sendung, zuletzt vor drei Tagen. Alle 100 Stream-Tage veranstaltete er einen Charity-Event für verschiedene wohltätige Organisationen. Zuletzt kamen im Mai für Mind, eine Mental Health Charity in England und Wales, 279 GBP zusammen. Yogdog war auch als Reviewer für fingerguns.net aktiv.