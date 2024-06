Warhammer 40K - Space Marine 2 im neuen Gameplay-Trailer

PC Xbox X PS5

Publisher Focus Entertainment hat einen neuen Trailer des für den 9. September angekündigten Warhammer 40K - Space Marine 2 veröffentlicht. In dem Video erklärt Kreativdirektor Oliver Hollis-Leick von Entwickler Saber Interactive, unterlegt von Spielszenen und Auszügen aus Zwischensequenzen, einige Details zum Third-Person-Shooter.

Dem Trailer zufolge wird Space Marine 2 drei verschiedene Spielmodi bieten. Zuerst genannt wird eine Einzelspielerkampagne, die 100 Jahre nach der Handlung des Vorgängers Warhammer 40K - Space Marine spielt, aber wieder Captain Titus der Ultramarines in die Hauptrolle setzt. Anders als im ersten Teil soll es diesmal einen Hubbereich geben, in dem zwischen den Missionen unter anderem die Ausrüstung angepasst werden kann. Statt Orks sind diesmal die Tyraniden die zuerst präsentierten Gegner. Ansonsten stellte der Trailer hier die Enginefähigkeit heraus, eine tatsächlich beeindruckende Anzahl an Gegnern zeitgleich darzustellen. Diese sollt ihr dann mit einem nahezu unverändert scheinendem Kampfsystem bekämpfen, in dem ihr zwischen Nah- und Fernkampf wechseln könnte, wobei tödliche Spezialangriffe im Nahkampf eure Lebensenergie aufladen.

Der zweite Spielmodus bestünde aus Koop-Missionen, in denen ihr mit Kollegen gemeinsam gegen KI-Gegner kämpft. Diese seien auf Wiederspielbarkeit ausgelegt. Entsprechend sollt ihr aus sechs verschiedenen Klassen wählen können, die dann mit gewonnener Erfahrung stärker werden. Dieses Klassensystem ist auch für den PvP-Modus geplant, in dem ihr auf verschiedenen Arten gegen andere Spieler antretet. Für den PvP-Modus wurde statt dem Aufrüsten durch Erfahrung eine Anpassung der Spielfigur mit kosmetischen Items in Aussicht gestellt.

Neben dem unten eingebundenen Trailer könntet ihr euch für weitere Eindrücke zu dem Spiel Benjamin Brauns Angespielt-Artikel zur Gamescom 2023 ansehen. Oder auch den GamersGlobal-Test zum Vorgänger, denn den im Trailer zu sehenden Spielszenen zufolge wird der zweite Teil relativ nah am Kern der Spielmechanik des ersten Space Marines bleiben.