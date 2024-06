Nur noch 3 Wochen bis zum Grillfest – jetzt Ticket sichern

Bald geht‘s los

Teaser Noch habt ihr einige Tage Zeit, aber wartet nicht zu lange mit eurer Anmeldung zum GamersGlobal/RetroGamer-Grillfest 2024! Am 13.7.24 treffen sich im Osten Münchens User, Autoren und Redakteure.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Unsere Vorbereitungen fürs Grillfest am 13. Juli 2024 laufen. Zelte, Tischgarnituren und Besteck sind bestellt, das Grillmeister-Duo steht fest (der beförderte bisherige Grill-Geselle Stephan und "Frau Chefredakteur"). Zwei Grille stehen bereit, ein dritter in Reserve, um die gut 100 erwarteten Personen zu verköstigen. Wir überlegen gerade noch, ob und wie wir das nachts trotz Parkplatz-Lampen etwas düstere Feiergelände hinter dem Bürogebäude unseres Putzbrunner Weltkonzern-Hauptquartiers besser ausleuchten können – und werden uns wohl an der Tanzszene in The Last of Us 2 orientieren.

An "Prominenz" hat bislang zugesagt: Benjamin Braun, Anatol Locker, Nina Schild, Patrick Bertele, Hardy Heßdörfer, Florian Pfeffer, Rüdiger Steidle, Harald Fränkel, Michael Hengst, Tom Schmitz, Christian Wenk, Hagen Gehritz, Clemens Strimmer und Jörg Langer. Kenner meiner achtteiligen Japandoku – Reise nach Westen können sich darauf freuen, den leibhaftigen Max Harmathy (meinen Reisebegleiter, Übersetzer und, sagen wir mal, stoischen Counterpart) kennenzulernen.

Apropos „überlegen“: Wenn auch ihr Interesse habt, beim Grillfest am 13.7. dabei zu sein, mit gleichgesinnten Spielefans und waschechten Autoren zu plaudern, dann solltet ihr euch in den nächsten Tagen entscheiden. Anfang Juli (oder wenn vorher schon die Tickets alle sind) endet nämlich die Anmeldemöglichkeit. Und zur Beruhigung aus aktuellem Anlass: Das Grillfest findet zwischen den Halbfinale und dem Finale einer gewissen Europameisterschaft statt, ihr verpasst also selbst dann nichts, wenn die deutsche Mannschaft ihren Fluch loswird und sehr weit kommt.

Hier geht’s zum Grillfest-Ticket-Kauf (nur mit Anmeldung bei Retro Gamer möglich). Wir freuen uns auf euch – und gerne auch eure mitgeschleiften Familienmitglieder! Aktuell gibt es noch rund 25 User-Tickets.