Workers & Resources - Soviet Republic: 1.0 und Biomes-DLC erschienen

PC

Heute haben Entwickler 3Division und Publisher Hooded Horse Workers & Resources – Soviet Republic (im EA-Check) aus dem Early Access entlassen. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Während des 2019 gestarteten Early Access sind unter anderem neue Industrien, individuell anpassbare Flughäfen, ein ausgefeiltes Abfallmanagementsystem, neue Grafiken, verbesserte Jahreszeiten und Logistik, Tourismus, eine komplexe Verkehrssimulation und zahlreiche andere Verbesserungen hinzugefügt worden.

Highlights des 1.0 Updates beinhalten neue Unterhaltungs- und Fitness-Gebäude, graphische Verbesserungen, bessere Fabrikverbesserungen und weitere QoL-Verbesserungen. Außerdem ist zeitgleich der DLC Biomes (wir berichteten) erschienen, der drei neue, herausfordernde Umgebungen hinzufügt.

Das Spiel ist unter anderem ins Deutsche lokalisiert und auf PC via Steam, GOG und EGS zum Preis von 39,99 Euro erhältlich. Bis zum 11. Juli profitiert ihr von einem Discount in Höhe von 35 Prozent. Das Rating auf Steam ist „sehr positiv“ bei über 14.500 Reviews. Der Preis für Biomes liegt bei 9,99 Euro. Bis zum 11. Juli könnt ihr von einem Launch-Discount in Höhe von 10 Prozent profitieren.