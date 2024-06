Hooded Horse: Sechs deutsche Spiele im Games Made in Germany Showcase

PC

Der Publisher Hooded Horse ist beim Games Made in Germany Showcase gleich mit sechs Spielen am Start.

Super Fantasy Kingdom von Solo-Entwickler Feryaz Beer ist ein süchtig machender roguelike City-Builder. Das scheinen auch die Spieler so zu sehen, denn die Demo des Fantasy-Strategiespiels war eine der meist gespielten Demos des zueende gegangenen Steam Next Fest June 24. Außerdem hat Super Fantasy Kingdom jetzt ein Release-Datum: Ab dem Ersten Quartal sollt ihr euch den Monsterhorden entgegenstellen können. Falls ihr die Demo während des Steam Next Fest verpasst haben solltet, keine Sorge: Ihr könnt sie noch rund eine Woche spielen. Den Gameplay-Trailer findet ihr direkt unter dieser News.

Das God Game Fata Deum von 42 Bits Entertainment ist bekommt einen neuen Gameplay-Trailer, der die Verbesserungen während des letzten Jahres zeigen soll. Im morgen Made in Germany broadcast spricht CEO Christoph Schulze über das Spiel und seine Entwicklung.

Ebenfalls am Steam-Event teilnehmen werden die folgenden Spiele:

Das kürzlich veröffentlichte Action-Basebuilding-Game Sons of Valhalla (im Check) von Pixel Chest

(im Check) von Pixel Chest Das Sci-Fi-Sequel zu Battle Brothers , Menace von Overhype Studio

, Menace von Overhype Studio Das alternative-history-taktische RPG Hexxen – Hunters von Ulisses Spiele Digital

von Ulisses Spiele Digital Das kürzlich ins Portfolio aufgenommene roguelike-tower-defense-Spiel Drill Keeper der ShoulderByte GmbH

Alle „German-made games“ im Portfolio von Hooded Horse sind derzeit um rund 20 Prozent reduziert.