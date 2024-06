Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Releasetrailer veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bandai Namco und From Software haben einen Releasetrailer zu Shadow of the Erdtree veröffentlicht, der Erweiterung zu Elden Ring. Das Spiel wird morgen am 21. Juni 2024 für PC, Playstation 4 und 5 sowie für Xbox One und Series X|S erscheinen.

Die Erweiterung für das 2022 veröffentlichte Rollenspiel führt in das Schattenreich des Erdenbaums. Die Handlung wird sich um Miquella, den Bruder des aus dem Hauptspiel bekannten Bosses Malenia und dessen Mutter Marika drehen, die beide in eben jenes Schattenreich gereist sind. Zu der Erweiterung war bereits letzten Monat ein Storytrailer veröffentlicht worden.

PC- und Konsolenspieler dürfen laut einem Tweet des Entwicklers pünktlich um 00:00 Uhr deutsche Zeit in die Welt von Shadow of the Erdtree eintauchen.