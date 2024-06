PM: Just Dance® 2025 Edition erscheint im Oktober 2024 (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 19. Juni 2024 – Ubisoft kündigte auf der Nintendo Direct Just Dance® 2025 Edition an, den nächsten Teil der beliebten Musikvideospielreihe, der im Oktober 2024 für Nintendo Switch, PlayStation® 5 und Xbox Series X|S Konsolen erscheinen wird.

Mit 40 brandheißen neue Songs - von Pop-Hits bis hin zu Familienkrachern – bietet Just Dance® 2025 Edition die Gelegenheit zu feiern, besondere Familienmomente zu schaffen oder mit Spaß zu trainieren. Zu den ersten Songs, die enthüllt wurden, gehören unter anderem:

Weitere Songs werden noch bekannt gegeben!

Spieler:innen, die die Just Dance 2023 Edition, Just Dance 2024 Edition und Just Dance 2025 Edition besitzen, werden alle Spielinhalte zusammen an einer Stelle zugänglich haben.

Just Dance 2025 Edition ist die perfekte Gelegenheit, die nächste Familienfeier aufzupeppen, Cousins und Cousinen herauszufordern, den eigenen Wettkampfgeist zu wecken – oder die Eltern auf die Tanzfläche zu locken! Egal, ob man eine eigene Tanzroutine starten oder einfach nur zum Spaß trainieren möchte, der Workout-Modus bietet alles, was man braucht - inklusive Kalorien-Tracker.

Mit vielen verrückten und witzigen Tanzmoves, unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden je nach gewähltem Coach und Songs von Chartstürmern bis zu den größten Hits von heute bietet Just Dance® 2025 Edition für jeden die passende Choreographie!

Darüber hinaus beinhaltet jedes Exemplar von Just Dance® 2025 Edition einen Monat kostenlosen Zugang zu Just Dance®+, dem abonnementbasierten Streaming-Dienst.

Aktuelle Informationen zu Just Dance 2025 Edition gibt es unter justdancegame.com. Just Dance auf Twitter folgen unter @justdancegame und dem Hashtag #JustDance2025.

About Just Dance 2025 Edition

​Developed by Ubisoft Paris*, the next installment of the beloved Music Video Game Franchise is back.

​Review your best dancing moves, challenge your friends and family and get ready to let loose! With 40 hot new songs, from pop hits to family favorites, on your dance-on-demand platform, whether you want to take the party to a whole new level, create special family moments, or exercise while having fun, Just Dance 2025 Edition has something for everyone!

​*Associate Ubisoft studios include Pune, Shanghai and Mumbai.

