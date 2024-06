Drill Keeper: Hooded Horse ist neuer Publisher

Publisher Hooded Horse hat sein Portfolio um Drill Keeper erweitert. Das Spiel des Hamburger Studios ShoulderByte mischt Tower Defense, Roguelike-Mechaniken und Deckbuilding. Ihr grabt euch durch zerstörbare Welten, erbeutet deren Reichtümer und baut eine möglichst uneinnehmbare Festung im Kampf ums Überleben. Den Reveal-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Dazu kombiniert ihr auch Karten, Artefakte und Runen um eine unzerstörbare Expedition Richtung Schwarm zu schicken. Wenn ihr sterbt, geht es von vorne los. Loslegen könnt ihr voraussichtlich nächstes Jahr auf PC via Steam Early Access. Die ursprüngliche Ankündigung erfolgte 2021. Solo-Entwickler Dennis Strümpel äußerte sich zur Zusammenarbeit mit Hooded Horse wie folgt:

Mit Hooded Horse zusammenzuarbeiten ist ein aufregender Meilenstein für mein kleines Studio. Ihre Hingabe zu Innovation und Qualität passt perfekt zu meiner kreativen Vision. Zusammen werden wir uns bis zum Kern dessen Vorgraben, was ein gutes Strategiespiel ausmacht.

Der CEO von Hooded Horse, Tim Bender, äußerte sich wie folgt:

Ich liebe Dungeon Keeper, Slay the Spire und Zwerge (in jedem Spiel, Film oder sonstwie). Die Existenz dieses Spiels wird meiner Produktivität hier bei Hooded Horse schaden, also konnten wir es genausogut gleich zum Teil des Portfolios machen, damit ich einige Rechtfertigungsgründe habe, um Stunden darin zu versenken.