PM: ENDLESS™ Dungeon bekommt eine neue, mit der Community erstellte Heldin und ein neues Spiel-Update (Cosmocover)

ENDLESS™ Dungeon bekommt eine neue, mit der Community erstellte Heldin und ein neues Spiel-Update

– Dead or Online“-Update ab dem 20. Juni verfügbar –

Paris, 18. Juni 2024 – Amplitude Studios™ haben bekannt gegeben, dass das aktuelle Update „Dead or Online“ für ihr genreübergreifendes Roguelike ENDLESS™ Dungeon am 20. Juni um 16:00 Uhr MESZ veröffentlicht wird. Das Update bringt die Schlossknackerin Viggie ins Spiel – eine brandneue Heldin, entwickelt in Zusammenarbeit mit den Spielern und Spielerinnen über Games2Gether , die innovative Community-Plattform von Amplitude.

Amplitude Studios arbeiten schon seit Langem erfolgreich mit der Community zusammen, die Spiele über die Community-Plattform direkt mitgestalten können. Für ENDLESS™ Space 2 erschufen sie eine der Hauptfraktionen des Spiels, „die Ungefallenen“, gemeinsam mit den Spielern und während der Entwicklung ihres 4X-Strategiespiels HUMANKIND™ befragte Amplitude die Community dazu, welche offizielle Mod das Studio für das Spiel erstellen sollte.

Die neueste Heldin von ENDLESS™ Dungeon wurde im Laufe von 5 Monaten gemeinsam mit der Community erschaffen. Über Games2Gether konnten die Spieler über sieben Schlüsselaspekte abstimmen, darunter ihre Herkunftsgeschichte, ihre Persönlichkeit, ihr Spielstil, ihre aktive Technik, ihre ultimative Technik, ihr alternativer Skin und ihre Idle-Animation. Aus den Ergebnissen dieser Abstimmungen wurde die Schlossknackerin Viggie geboren.

VIGGIE STELLT SICH VOR

Viggie (oder V’jik) ist eine Z’vali – ein Volk, das für zwei Eigenschaften bekannt ist: Zum einen seine Faszination für akademische Fachgebiete, in denen sich Wissenschaft und Philosophie überschneiden, und zum anderen sein Verdacht, dass die Galaxie eine Simulation ist, deren Programmierer stets nur einen Schritt voraus sind.

Auf der Suche nach Antworten unternahm Viggie einige Expeditionen, um das größte noch existierende Rechenzentrum der Endless zu finden. Für sie stand fest: Wenn irgendjemand dieses Geheimnis ergründen könnte, dann die Endless, und wenn es wahr sein sollte, würde sie dort Details dazu finden. Diese Nachforschungen führten sie zur Station – und jetzt will sie ihre Antworten.

Schlossknackerin Viggie wird im Rahmen des „Dead or Online“-Updates ab 20. Juni spielbar sein.

KOSTENLOSES UPDATE „DEAD OR ONLINE“

Das neueste Update wird für PC und Konsole verfügbar sein und beinhaltet Komfortverbesserungen sowie Änderungen am Kristallbot, den Geschützen, den Helden und dem Balancing. „Dead or Online“ erscheint am 20. Juni für PC. Hier einige Highlights des Updates:

ENDLESS™ Dungeon ist ein taktisches Roguelite-Actionspiel mit einem Schuss Tower Defense. Spiele allein oder im Koop mit bis zu zwei Freunden und bahne dir deinen Weg durch die geheimnisvolle Raumstation, auf der du feststeckst. Die Spieler müssen ihren Kristallbot vor den Wellen angreifender Monster beschützen. Wenn er stirbt, ist das Spiel vorbei!

GAMES2GETHER

Games2Gether ist eine einzigartige Community-Plattform, die von Amplitude Studios entwickelt wurde und genutzt wird, um eine qualitative Zusammenarbeit zwischen Spielern und Entwicklern zu fördern. Sie wird mittlerweile auch von vielen anderen Studios genutzt, darunter Creative Assembly, Relic Entertainment und Two Point Studios.

Weitere Informationen über ENDLESS™ Dungeon und das neueste Update gibt es im offiziellen Blog von Amplitude oder unter endlessdungeon.game .

Über Amplitude Studios SAS:

Amplitude Studios SAS ist ein Team aus erfahrenen, auf Qualität abzielenden Videospielfans und Schöpfern der besten Strategiespiele – mit der Hilfe unserer Spieler! Im Jahr 2011 gegründet und 2016 von SEGA übernommen, hat unser internationales Team mit über 170 Entwicklern aus aller Welt seinen Sitz in Paris. Zu den neuesten Titeln gehören ENDLESS ™ DUNGEON, ein truppbasiertes, taktisches Roguelite-Actionspiel, und HUMANKIND™, ein historisches Strategie-Epos, in dem die Spieler Kulturen miteinander kombinieren und ihr Volk von der Antike bis in die Neuzeit führen. Das Studio ist für die von der Kritik gefeierte ENDLESS™-Reihe bekannt, die weltweit von Millionen gespielt wird und ENDLESS SPACE, ENDLESS LEGEND, Dungeon of the ENDLESS sowie ENDLESS SPACE 2 beinhaltet. Die enge Beziehung zur Community ist ein Grundpfeiler der Philosophie des Studios. Amplitude ist stolz auf die Art, wie sie Spiele gemeinsam mit den Spielern über Games2Gether erschaffen, der speziell angefertigte Community-Plattform, über die die Community zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung eine zentrale Rolle bei der Entstehung der Spiele einnehmen kann.

Über SEGA® Europe Limited:

SEGA Europe Limited ist der europäische Vertriebszweig der japanischen SEGA CORPORATION mit Sitz in Tokio, ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung zu Hause und unterwegs. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftware für verschiedene Hardware-Plattformen, darunter PC, Mobilgeräte und Geräte der Hersteller Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA ist alleiniger Eigentümer der Videospiel-Entwicklungsstudios Two Point Studios, Creative Assembly, Amplitude Studios, Sports Interactive und Hardlight. Die Webseite von SEGA Europe ist unter www.sega.co.uk zu finden.