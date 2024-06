Durchschnittsalter von Spielern steigt auf über 38 Jahre

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Laut einer neuen Statistik des Branchenverbands Game ist das Durchschnittsalter von Spielern in Deutschland um vier Monate auf 38 Jahre gestiegen. Dabei habe insbesondere der Anteil von Spielern über 60 in einem Jahr um 300.000 Spielesenioren auf 6,4 Millionen zugenommen. Damit ist das Alter von Spielern deutlich höher, als es abseits von Retromagazinen oft angenommen wird - und auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen, denn es habe noch 2013 bei 33,6 Jahren gelegen. Auch das Verhältnis der Geschlechter entspricht laut der Statistik nicht mehr alten Klischees: 48% der Spieler seien laut Game weiblich.

Die Daten der Statistik beruhen Game zufolge unter anderem auf einer repräsentativen Befragung von 25.000 Konsumenten. Jedoch definiert der Verband in der Meldung nicht, ab wann sie jemanden als Spieler bezeichnen, beispielsweise ab wieviel Spielstunden im Monat. Bei einer behaupteten Spielerschaft von 58 Prozent aller 6- bis 69-jährigen Deutschen ist davon auszugehen, dass auch Gelegenheitsspieler gezählt wurden. Zudem wurden in anderen Statistiken des Verbands auch Telefone und Tablets als Spieleplattform bezeichnet. Es dürfte Game also nicht um eine Definition von Spielern gehen, wie sie manchmal als Core-Gamer bezeichnet und zusammengefasst werden.